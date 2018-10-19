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В Киеве после подачи горячей воды прорвало более 300 труб

Восстановление подачи горячей воды в Киеве обернулось серьезными проблемами для коммунальщиков. В украинской столице прорвало более 300 труб, о чем стало известно от замглавы киевской администрации Петра Пантелеева.

В Киеве после подачи горячей воды прорвало более 300 труб

На своей странице в Facebook чиновник сообщил, что 34 ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы вернуть горячую воду тем, у кого ее до сих пор нет.

В отдельных районах Киева горячей воды не было с мая. Ранее тот же Пантелев заявлял, что благодаря этому жители столицы смогли сэкономить от 1,5 до 3,6 тысяч гривен.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:10

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