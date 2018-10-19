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Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о привидениях в Белом доме

Дочь Джорджа Буша-младшего Дженна рассказала о том, что в Белом доме она встречалась с привидением. О призраках, обитающих в президентском дворце, девушка заявила на телевидении в эфире утреннего шоу.

Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о привидениях в Белом доме

По словам Дженны Буш-Хагер, однажды они со своей сестрой Барбарой находились в комнате, где внезапно раздалась музыка 20-х годов прошлого столетия. Они отчётливо слышали, как ночью играло фортепиано, и загадочные звуки издавались со стороны камина. Спустя неделю девочки услышали целую оперу. О том, что слышали музыку, они никому долгое время не рассказывали.

Однажды Дженна решила поделиться этой историей с приятелем, который до сих пор работает в Белом доме, она была уверена, что он ей не поверит. Однако ответ знакомого очень удивил её, он сказал, что тоже неоднократно слышал разные звуки. При этом дочь экс-президента считает, что приведения в Белом доме дружелюбные, и у них добрые намерения.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:10

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