Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о привидениях в Белом доме





По словам Дженны Буш-Хагер, однажды они со своей сестрой Барбарой находились в комнате, где внезапно раздалась музыка 20-х годов прошлого столетия. Они отчётливо слышали, как ночью играло фортепиано, и загадочные звуки издавались со стороны камина. Спустя неделю девочки услышали целую оперу. О том, что слышали музыку, они никому долгое время не рассказывали.Однажды Дженна решила поделиться этой историей с приятелем, который до сих пор работает в Белом доме, она была уверена, что он ей не поверит. Однако ответ знакомого очень удивил её, он сказал, что тоже неоднократно слышал разные звуки. При этом дочь экс-президента считает, что приведения в Белом доме дружелюбные, и у них добрые намерения.