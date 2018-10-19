АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Учёные создали гидрофильные презервативы, скользящие без смазки

Специальное покрытие из гидрофильных полимеров создали американские учёные и покрыли им обычные презервативы из латекса. Благодаря этому снизился коэффициент трения при контакте с водой, в отличие от смазки это свойство со временем не теряется.

Учёные создали гидрофильные презервативы, скользящие без смазки

Презервативы являются одним из самых распространённых методов барьерной контрацепции, а также они защищают от заболеваний распространяющихся половым путём. При этом презерватив изолирует часть естественной смазки при половом контакте, в результате возникает излишнее трение, из-за этого могут возникнуть неприятные ощущения и травмы. К тому же недостаток смазки может привести к механическим повреждениям латекса. В таком случае можно воспользоваться лубрикантами.

Американским учёным удалось решить проблему недостатка смазки и лишнего трения. Они разработали гидрофильный полимер и покрыли им обычный латекс. Эксперты проверили скользкость полученного материала и сравнили её с обычным презервативом. Оказалось, что коэффициент трения с гидрофильным полимером снизился на 53 процента. Таким образом, учёным удалось создать презерватив, который отлично скользит без дополнительных средств.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Apple начала принимать предзаказы на
«Еда невкусная, развлечений нет»: Ксения Бородина
Учёные создали гидрофильные презервативы,
Ольга Рапунцель решила открыть свадебный бизнес
Джордж Мартин раскрыл смысл произведения «Игра
В Киеве после подачи горячей воды прорвало более
Молодой супруг Марии Максаковой Далхат Халаев дал
Четыре отечественных кинопроекта могут получить
Светлана Ходченкова в Instagram опубликовала
Режиссер Федор Бондарчук запустил новый проект
В сети появились слухи о романе Евгении
Екатерина Малышева подарит второго ребенка принцу
ЦОДД вместе с ГИБДД составили список самых
Диана Арбенина обиделась на наставников шоу
С помощью открытого фитогормона ученые смогут в
Никита Пресняков обнародовал в Instagram видео со
«И больно, и страшно»: Алена Водонаева страдает
Бывшие участники обвиняют редакторов журнала
Заморозку пенсионных накоплений россиян продлили
Самая полная женщина России живет в Волгограде и
Bloomberg Billionaires Index: 10 миллиардеров
Пэрис Хилтон отменила свое бракосочетание из-за
В Кемерово два слона свободно разгуливали по
Вадим Галыгин и Джиган выступили в роли уличных
Subaru объявила официальную цену на модель
Китайские специалисты запустят искусственную Луну
Звезда «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева
Электрическую версию BMW i4 EV собираются
Скончался Сергей Бондаренко – солист группы
Японские ученые создали вечную жвачку с
Просмотреть все новости