Учёные создали гидрофильные презервативы, скользящие без смазки





Презервативы являются одним из самых распространённых методов барьерной контрацепции, а также они защищают от заболеваний распространяющихся половым путём. При этом презерватив изолирует часть естественной смазки при половом контакте, в результате возникает излишнее трение, из-за этого могут возникнуть неприятные ощущения и травмы. К тому же недостаток смазки может привести к механическим повреждениям латекса. В таком случае можно воспользоваться лубрикантами.Американским учёным удалось решить проблему недостатка смазки и лишнего трения. Они разработали гидрофильный полимер и покрыли им обычный латекс. Эксперты проверили скользкость полученного материала и сравнили её с обычным презервативом. Оказалось, что коэффициент трения с гидрофильным полимером снизился на 53 процента. Таким образом, учёным удалось создать презерватив, который отлично скользит без дополнительных средств.