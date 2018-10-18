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«И больно, и страшно»: Алена Водонаева страдает от сильной зубной боли

Алена Водонаева сообщила в Instagram, что буквально умирает от сильной зубной боли.

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2», а ныне блогер и модель своим подписчикам рассказала о самом настоящем горе.

«И больно, и страшно»: Алена Водонаева страдает от сильной зубной боли

Оказывается, девушка сильно страдает от жуткой зубной боли. В Stories своего микроблога Водонаева рассказала, что у неё вдруг полезли зубы мудрости.

Алёна говорит, что просто умирает от страшной боли - левый верхний просто не даёт ей жизни.

Подписчики бывшей участницы одиозного реалити-шоу дали ей массу советов и пожелали Водонаевой скорейшего избавления от нечеловеческих страданий.

«И больно, и страшно»: Алена Водонаева страдает от сильной зубной боли



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 23:22

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