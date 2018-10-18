«И больно, и страшно»: Алена Водонаева страдает от сильной зубной боли





Бывшая участница скандального проекта «Дом-2», а ныне блогер и модель своим подписчикам рассказала о самом настоящем горе.Оказывается, девушка сильно страдает от жуткой зубной боли. В Stories своего микроблога Водонаева рассказала, что у неё вдруг полезли зубы мудрости.Алёна говорит, что просто умирает от страшной боли - левый верхний просто не даёт ей жизни.Подписчики бывшей участницы одиозного реалити-шоу дали ей массу советов и пожелали Водонаевой скорейшего избавления от нечеловеческих страданий.