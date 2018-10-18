Бывшие участники обвиняют редакторов журнала Дом-2 в жадности и клевете





Например, телепроект выпускает одноименный журнал. Правда, в последнее время редакторов этого журнала обвиняют в жадности.Желание продать побольше экземпляров журнала "Дом-2" переполняет редакторов и поэтому вторжение в личную жизнь и ложь просто глушат чувства порядочности и справедливости.Бывший главный редактор журнала, а на данный момент зам главреда, Антон Беккужев старается бездоказательно обличить участников проекта на всевозможных шоу, в которых ему доводится участвовать.Постоянные публикации бесстыжего вранья переполнили чашу терпения участников и они пытаются напомнить редакторам от таком понятии, как журналистская этика.Подобное отношение затронуло и Анастасию Балинскую. Стоило ей поделится шокирующей новостью со своими подписчиками, о том что она больше не беременна, не оставив объяснений в столь сложный для неё период, единственно попросив не лить грязь в комментариях, как спустя некоторое время на сайте журнала уже была написана статья о несчастье Анастасии и немного позже была добавлена запись от её близкой подруги, где она высказывает свои варианты произошедшего.Два месяца Балинская никак не контактировала с редакторами журнала, отказывала в интервью, но новости о ней всё равно появляются.Не осталась в стороне и Руслана Мишина. Её интервью о Викторе Шароварове и его жене было полностью исковеркано в угоду редакторам.Можно ли так наплевательски относиться к чужим жизням, прибавляя огромное количество лжи в своих новостях, только лишь в погоне за рейтингом? Есть ли у редакторов журнала хоть капля сочувствия к человеку, попавшему в трудную ситуацию?