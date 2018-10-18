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Бывшие участники обвиняют редакторов журнала Дом-2 в жадности и клевете

Известно, что у скандального реалити-шоу "Дом-2" есть куча товаров своего бренда. Тут и продукты питания, и интеллектуальные товары.

Например, телепроект выпускает одноименный журнал. Правда, в последнее время редакторов этого журнала обвиняют в жадности.

Бывшие участники обвиняют редакторов журнала Дом-2 в жадности и клевете

Желание продать побольше экземпляров журнала "Дом-2" переполняет редакторов и поэтому вторжение в личную жизнь и ложь просто глушат чувства порядочности и справедливости.

Бывший главный редактор журнала, а на данный момент зам главреда, Антон Беккужев старается бездоказательно обличить участников проекта на всевозможных шоу, в которых ему доводится участвовать.

Бывшие участники обвиняют редакторов журнала Дом-2 в жадности и клевете

Постоянные публикации бесстыжего вранья переполнили чашу терпения участников и они пытаются напомнить редакторам от таком понятии, как журналистская этика.

Подобное отношение затронуло и Анастасию Балинскую. Стоило ей поделится шокирующей новостью со своими подписчиками, о том что она больше не беременна, не оставив объяснений в столь сложный для неё период, единственно попросив не лить грязь в комментариях, как спустя некоторое время на сайте журнала уже была написана статья о несчастье Анастасии и немного позже была добавлена запись от её близкой подруги, где она высказывает свои варианты произошедшего.

Бывшие участники обвиняют редакторов журнала Дом-2 в жадности и клевете

Два месяца Балинская никак не контактировала с редакторами журнала, отказывала в интервью, но новости о ней всё равно появляются.

Не осталась в стороне и Руслана Мишина. Её интервью о Викторе Шароварове и его жене было полностью исковеркано в угоду редакторам.

Бывшие участники обвиняют редакторов журнала Дом-2 в жадности и клевете

Можно ли так наплевательски относиться к чужим жизням, прибавляя огромное количество лжи в своих новостях, только лишь в погоне за рейтингом? Есть ли у редакторов журнала хоть капля сочувствия к человеку, попавшему в трудную ситуацию?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 23:17

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