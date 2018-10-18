У Алианы Устиненко в поддержке остался только Саша Гобозов

Он сказал, что девушка может второй раз победить в конкурсе "Человек года".Однако Александр забыл, что у Алианы практически потеряны все сторонники на телепроекте "Дом-2". Конкуренты не дремлют, уже вроде бы и Либерж Кпадону хочет вернуться в ряды участников реалити-шоу.Теперь Устиненко надо надеяться лишь на возвращение активизировавшегося Гобозова, ведь она сама по себе "боевой лошадью" отнюдь не выглядит.А может планируется возвращение "гобозовщины"? Не справляется девушка в одиночку, что прекрасно видно, не потому ли возникла публикация от Саши о хороших отношениях и поддержке экс-супруги.Александр то Илью Яббарова осуждает, то просит поддержать Алиану. Или намекает на возможное воссоединение? Напоминает о себе Гобозов или пиарит мать их общего ребенка, покажет время.А может он просто хочет опять вернуться на периметр?