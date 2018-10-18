У Алианы Устиненко в поддержке остался только Саша Гобозов
Александр Гобозов выступает в поддержку своей бывшей супруги Александра Устиненко.
Он сказал, что девушка может второй раз победить в конкурсе "Человек года".
Однако Александр забыл, что у Алианы практически потеряны все сторонники на телепроекте "Дом-2". Конкуренты не дремлют, уже вроде бы и Либерж Кпадону хочет вернуться в ряды участников реалити-шоу.
Теперь Устиненко надо надеяться лишь на возвращение активизировавшегося Гобозова, ведь она сама по себе "боевой лошадью" отнюдь не выглядит.
А может планируется возвращение "гобозовщины"? Не справляется девушка в одиночку, что прекрасно видно, не потому ли возникла публикация от Саши о хороших отношениях и поддержке экс-супруги.
Александр то Илью Яббарова осуждает, то просит поддержать Алиану. Или намекает на возможное воссоединение? Напоминает о себе Гобозов или пиарит мать их общего ребенка, покажет время.
А может он просто хочет опять вернуться на периметр?
Он сказал, что девушка может второй раз победить в конкурсе "Человек года".
Однако Александр забыл, что у Алианы практически потеряны все сторонники на телепроекте "Дом-2". Конкуренты не дремлют, уже вроде бы и Либерж Кпадону хочет вернуться в ряды участников реалити-шоу.
Теперь Устиненко надо надеяться лишь на возвращение активизировавшегося Гобозова, ведь она сама по себе "боевой лошадью" отнюдь не выглядит.
А может планируется возвращение "гобозовщины"? Не справляется девушка в одиночку, что прекрасно видно, не потому ли возникла публикация от Саши о хороших отношениях и поддержке экс-супруги.
Александр то Илью Яббарова осуждает, то просит поддержать Алиану. Или намекает на возможное воссоединение? Напоминает о себе Гобозов или пиарит мать их общего ребенка, покажет время.
А может он просто хочет опять вернуться на периметр?