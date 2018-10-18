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У Алианы Устиненко в поддержке остался только Саша Гобозов

Александр Гобозов выступает в поддержку своей бывшей супруги Александра Устиненко.

Он сказал, что девушка может второй раз победить в конкурсе "Человек года".

У Алианы Устиненко в поддержке остался только Саша Гобозов

Однако Александр забыл, что у Алианы практически потеряны все сторонники на телепроекте "Дом-2". Конкуренты не дремлют, уже вроде бы и Либерж Кпадону хочет вернуться в ряды участников реалити-шоу.

Теперь Устиненко надо надеяться лишь на возвращение активизировавшегося Гобозова, ведь она сама по себе "боевой лошадью" отнюдь не выглядит.

А может планируется возвращение "гобозовщины"? Не справляется девушка в одиночку, что прекрасно видно, не потому ли возникла публикация от Саши о хороших отношениях и поддержке экс-супруги.

У Алианы Устиненко в поддержке остался только Саша Гобозов

Александр то Илью Яббарова осуждает, то просит поддержать Алиану. Или намекает на возможное воссоединение? Напоминает о себе Гобозов или пиарит мать их общего ребенка, покажет время.

А может он просто хочет опять вернуться на периметр?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:12

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