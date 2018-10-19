Джордж Мартин раскрыл смысл произведения «Игра престолов»





Население Вестероса очень погружено в собственные проблемы, всяческие мелкие неурядицы, борьбу за власть, что просто не замечает зиму, способную их уничтожить. По словам Мартина, в этом заключается параллель с реальной земной жизнью. Угроза изменения климата будет актуальной, пока человечество погружено в военные и политические противостояния, споры, касающиеся гражданских прав, а также обязанностей. Джордж Мартин отметил, что все данные проблемы конечно по-своему важны, однако они уйдут на второй план, если человечество начнёт погибать.Джордж Мартин раньше объяснил свое решение постоянно убивать различных центральных персонажей произведений. Писателя на это подтолкнула смерть Гэндальфа из книги о «Властелине колец» Толкина. Данные ключевые фигуры по законам жанра не должны умирать. Но с их смертью увеличивается напряжение. Теперь умереть может кто угодно.