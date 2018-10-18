Эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев прокомментировал слова Владимира Путина о ядерном оружии
Во время выступления в клубе “Валдай” глава РФ затронул тему ядерной войны между странами. Эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев прокомментировал слова Владимира Путина о ядерном оружии.
Президент отметил, что в случае ядерного удара жители страны окажутся в раю, но Россия будет использовать такое оружие только в ответ на агрессию со стороны агрессивных соседей, как сообщают Народные новости России. Кроме того, она не опасается конфликтов, имея население, готовое отдать свою жизнь за Отечество.
Эксперт назвал слова Владимира Путина повтором текста российской военной доктрины, после чего рассказал, как разные страны относятся к использованию данного вида оружия. КНР вызывает симпатию в мире из-за пропаганды политики, не позволяющей государству первому нанести удар. США отличается от него расширенным списком правил, включивших в себя нанесение ущерба инфраструктуре или жителям штатов, так что поведение американцев в данном вопросе непредсказуемо.
Президент отметил, что в случае ядерного удара жители страны окажутся в раю, но Россия будет использовать такое оружие только в ответ на агрессию со стороны агрессивных соседей, как сообщают Народные новости России. Кроме того, она не опасается конфликтов, имея население, готовое отдать свою жизнь за Отечество.
Эксперт назвал слова Владимира Путина повтором текста российской военной доктрины, после чего рассказал, как разные страны относятся к использованию данного вида оружия. КНР вызывает симпатию в мире из-за пропаганды политики, не позволяющей государству первому нанести удар. США отличается от него расширенным списком правил, включивших в себя нанесение ущерба инфраструктуре или жителям штатов, так что поведение американцев в данном вопросе непредсказуемо.
Политика
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:05