АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

Эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев прокомментировал слова Владимира Путина о ядерном оружии

Во время выступления в клубе “Валдай” глава РФ затронул тему ядерной войны между странами. Эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев прокомментировал слова Владимира Путина о ядерном оружии.
Эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев прокомментировал слова Владимира Путина о ядерном оружии

Президент отметил, что в случае ядерного удара жители страны окажутся в раю, но Россия будет использовать такое оружие только в ответ на агрессию со стороны агрессивных соседей, как сообщают Народные новости России. Кроме того, она не опасается конфликтов, имея население, готовое отдать свою жизнь за Отечество.

Эксперт назвал слова Владимира Путина повтором текста российской военной доктрины, после чего рассказал, как разные страны относятся к использованию данного вида оружия. КНР вызывает симпатию в мире из-за пропаганды политики, не позволяющей государству первому нанести удар. США отличается от него расширенным списком правил, включивших в себя нанесение ущерба инфраструктуре или жителям штатов, так что поведение американцев в данном вопросе непредсказуемо.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Subaru объявила официальную цену на модель
Китайские специалисты запустят искусственную Луну
Звезда «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева
Электрическую версию BMW i4 EV собираются
Скончался Сергей Бондаренко – солист группы
Японские ученые создали вечную жвачку с
В Перми 20 учеников первого класса заболели из-за
Психологи : Россияне мечтают о полете на
У Алианы Устиненко в поддержке остался только
Эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев прокомментировал
Смартфон Lenovo K5s по цене от 100 долларов
Младшая дочь Анджелины Джоли записалась на каратэ
«Урал» объявил про начало конвейерного выпуска
Саша Черно заступилась за обманутую Лебедевым
Ученые создали гибридную мембрану для выделения и
В редакцию «Новой газеты» подкинули похоронный
Альбина Джанабаева резко отреагировала на
Местные жители безуспешно пытаются поймать
Российские генетики нашли еврейские корни у 8%
Самый тонкий в мире телефон Kyocera KY-O1L
Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу
Судебные приставы проконтролировали снос бани
Бывший участник «Уральских пельменей» попался на
Слагаемые успеха грибного проекта Александра
Следы древнейших форм жизни оказались каменной
«Поставили в известность»: Андрей Максимов
Ученые раскрыли третью силу, влияющую на полет
Захар Саленко намерен вернуть Ирину Пинчук
В конкурс «Человек года» вернули Алену Савкину,
Ани Лорак посвятила новую песню неверному мужу
Просмотреть все новости