Молодой супруг Марии Максаковой Далхат Халаев дал первое интервью





В сентябре 2018 года Мария Максакова тайно вышла замуж за молодого избранника Далхата Халаева. Однако вскоре оперная дива подала на супруга в суд. По слова артистки, ее муж продал 7-комнатную московскую квартиру за 100 миллионов рублей, и скрылся. Друзья Далхата Халаева подозревают, что певица его использовала. Мурат Кажаров, являющийся лучшим другом супруга знаменитости заявил, что Мария Максакова сама подарила своему возлюбленному квартиру, оформив дарственную. Также выяснилось, что квартира была продана не за 100 миллионов рублей, а за 45 миллионов рублей. Марат Узденов рассказал ведущему, что Далхат Халаев боится людей со стороны Марии Максаковой, а также тех, кто ему так и не отдал деньги за проданное жилье.В конце шоу ведущий сообщил, что Далхат Халаев вышел на связь. Молодой человек рассказал, что он находится в Нальчике, у себя дома. Он также заявил, что ему незачем скрываться, а его телефон постоянно работает. Супруг артистки сообщил, что за квартиру он денег не получал, при этом надеется, что правоохранительные органы разберутся в данной ситуации, а также примут законные меры.