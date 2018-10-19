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Четыре отечественных кинопроекта могут получить премию Asia Pacific Screen Awards

Четыре российских кинопроекта могут получить премию Asia Pacific Screen Awards. В номинации «Лучшего полнометражного анимационного фильма» главный приз может достаться ленте «Гофманиада» Станислава Соколова, а также «Знаешь, мама, где я был?» режиссёра Левана Габриадзе.

Четыре отечественных кинопроекта могут получить премию Asia Pacific Screen Awards


На премию в категории «Культурного разнообразия» претендует лента «Царь-птица» Эдуарда Новикова - якутского режиссера. Главный приз в категории «Лучшая актриса» может получить актриса Самал Еслямова. Критиками была отмечена её работа в работе «Айка» - Сергея Дворцевого. В свою очередь окончательный список победителей известен будет уже 29 ноября. В данный период времени состоится торжественное вручение кино-наград.

Премию Asia Pacific Screen Awards отмечают наиболее выдающиеся картины, которые создали представители Азиатско-Тихоокеанского региона. Она в кинематографическом мире называется «Азиатским Оскаром».



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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