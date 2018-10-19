АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Светлана Ходченкова в Instagram опубликовала первые кадры из сериала «Годунов»

Светлана Ходченкова в Instagram опубликовала первые кадры из сериала «Годунов». Историческую ленту, где она с Сергеем Безруковым станет главной героиней, будут транслировать в рамках телеканала «Россия-1».

Светлана Ходченкова в Instagram опубликовала первые кадры из сериала «Годунов»


Премьера ленты обещает быть яркой, детально точной. В фильме также снялись Виктор Сухоруков, Анна Михалкова, Сергей Маковецкий и ряд других актёров. Режиссеры и продюсеры смогли на съемочной площадке собрать весь звездный состав российского кинематографа. Светлана Ходченкова в своем микроблоге опубликовала тизер к данному сериалу, поделившись первыми пилотными кадрами, сделанными на съёмках картины.

В свою очередь актриса сумела в полной мере воплотить в реальность задумку авторов ленты. При этом над сценическими образами всех главных персонажей поработали профессиональные костюмеры.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Четыре отечественных кинопроекта могут получить
Светлана Ходченкова в Instagram опубликовала
Режиссер Федор Бондарчук запустил новый проект
В сети появились слухи о романе Евгении
Екатерина Малышева подарит второго ребенка принцу
ЦОДД вместе с ГИБДД составили список самых
Диана Арбенина обиделась на наставников шоу
С помощью открытого фитогормона ученые смогут в
Никита Пресняков обнародовал в Instagram видео со
«И больно, и страшно»: Алена Водонаева страдает
Бывшие участники обвиняют редакторов журнала
Заморозку пенсионных накоплений россиян продлили
Самая полная женщина России живет в Волгограде и
Bloomberg Billionaires Index: 10 миллиардеров
Пэрис Хилтон отменила свое бракосочетание из-за
В Кемерово два слона свободно разгуливали по
Вадим Галыгин и Джиган выступили в роли уличных
Subaru объявила официальную цену на модель
Китайские специалисты запустят искусственную Луну
Звезда «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева
Электрическую версию BMW i4 EV собираются
Скончался Сергей Бондаренко – солист группы
Японские ученые создали вечную жвачку с
В Перми 20 учеников первого класса заболели из-за
Психологи : Россияне мечтают о полете на
У Алианы Устиненко в поддержке остался только
Эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев прокомментировал
Смартфон Lenovo K5s по цене от 100 долларов
Младшая дочь Анджелины Джоли записалась на каратэ
«Урал» объявил про начало конвейерного выпуска
Просмотреть все новости