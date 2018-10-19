Светлана Ходченкова в Instagram опубликовала первые кадры из сериала «Годунов»

Премьера ленты обещает быть яркой, детально точной. В фильме также снялись Виктор Сухоруков, Анна Михалкова, Сергей Маковецкий и ряд других актёров. Режиссеры и продюсеры смогли на съемочной площадке собрать весь звездный состав российского кинематографа. Светлана Ходченкова в своем микроблоге опубликовала тизер к данному сериалу, поделившись первыми пилотными кадрами, сделанными на съёмках картины.В свою очередь актриса сумела в полной мере воплотить в реальность задумку авторов ленты. При этом над сценическими образами всех главных персонажей поработали профессиональные костюмеры.