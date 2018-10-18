Саша Черно заступилась за обманутую Лебедевым Ольгу Бузову

В финале стало известно о том, что победил Денис Лебедев, но после этого Ольга Бузова бросила финалиста.Знаменитость узнала о махинациях, которые молодой человек проводил у неё за спиной, когда пытался нажиться на имени звезды.Многие поклонники Ольги обвинили её в наивности, ведь она глупо рассчитывала найти отношения на реалити-шоу, что априори было ошибочно. Уж кто-кто, а Бузова должна была знать, что такие проекты имеют много шума, но искренности там нет ни на грош."Ребята! Вы не понимаете, что для нас это всё реальная жизнь, а не шоу! Мы живем и переживаем реальными эмоциями! Нам никогда не хочется верить в то, что пишут правду и т.д., хочется верить в то, что все врут!... Хорошая моя Оля Бузова, всё у тебя будет хорошо!... В эти так называемые «шоу» мы вкладываем душу и начинаем наивно верить в любовь", - в частности пишет девушка Иосифа Оганесяна.