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Саша Черно заступилась за обманутую Лебедевым Ольгу Бузову

В эти выходные закончилось шоу «Замуж за Бузову».

В финале стало известно о том, что победил Денис Лебедев, но после этого Ольга Бузова бросила финалиста.

Саша Черно заступилась за обманутую Лебедевым Ольгу Бузову

Знаменитость узнала о махинациях, которые молодой человек проводил у неё за спиной, когда пытался нажиться на имени звезды.

Многие поклонники Ольги обвинили её в наивности, ведь она глупо рассчитывала найти отношения на реалити-шоу, что априори было ошибочно. Уж кто-кто, а Бузова должна была знать, что такие проекты имеют много шума, но искренности там нет ни на грош.

Саша Черно заступилась за обманутую Лебедевым Ольгу Бузову

"Ребята! Вы не понимаете, что для нас это всё реальная жизнь, а не шоу! Мы живем и переживаем реальными эмоциями! Нам никогда не хочется верить в то, что пишут правду и т.д., хочется верить в то, что все врут!... Хорошая моя Оля Бузова, всё у тебя будет хорошо!... В эти так называемые «шоу» мы вкладываем душу и начинаем наивно верить в любовь", - в частности пишет девушка Иосифа Оганесяна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:23

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