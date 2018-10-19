В сети появились слухи о романе Евгении Медведевой с фигуристом из США

После Олимпиады в Пхенчхане знаменитая фигуристка из России Евгения Медведева стала жить и тренироваться в Канаде. Кроме страны проживания, спортсменка также сменила и наставника. Теперь им является Брайан Осер вместо Этери Тутберидзе.Хотя в масс-медиа появлялись сведения, что после Олимпийских игр 2018 предыдущий тренер списал Евгению Медведеву со счетов, сама звезда фигурного катания утверждает, что у нее не возникало конфликтных ситуаций с Этери Тутберидзе. Также она пообещала, что в дальнейшем на интернациональных соревнованиях будет участвовать лишь от России.Что же касается личной жизни известной фигуристки, то она всегда являлась поводом для слухов и домыслов. Евгения Медведева опубликовала в социальной сети фото, на котором позирует вместе с фигуристом из США Джейсоном Брауном. Хотя оба спортсмена тренируются у одного и того же наставника, многие подписчики посчитали, что у молодых людей завязались романтические отношения. При этом сама Евгения Медведева заверяет, что парень стал для нее близким другом после того, как она прибыла в чужую страну и чувствовала одиночество.