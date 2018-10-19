Режиссер Федор Бондарчук запустил новый проект для детей





В своем интервью Федор Бондарчук рассказал, что опытные сценаристы, режиссеры и продюсеры крайне заинтересованы, чтобы в кино приходило как можно больше молодых специалистов. В рамках нового проекта они будут рассказывать юным режиссерам свои личные истории, а также делиться опытом во время процесса создания кинофильмов. Режиссер добавил, что на сегодняшний день в российской киноиндустрии настало «очень хорошее время».Стоит отметить, что школа «Индустрия» была основана благодаря продюсеру компании «Водород» и Федору Бондарчуку. Также одним из основателей является знаменитый сценарист Михаил Врубель. В данном учебном заведении преподают сценарное, операторское и режиссерское мастерство, а также продюсирование и звукорежиссуру.