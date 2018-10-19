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Режиссер Федор Бондарчук запустил новый проект для детей

Режиссер Федор Бондарчук, являющийся основателем московской киношколы «Индустрия», совместно с центром «Новая Школа», запустил новый детский проект. Профессионалы будут делиться с юными кинорежиссерами своими знаниями о создании фильмов.

Режиссер Федор Бондарчук запустил новый проект для детей


В своем интервью Федор Бондарчук рассказал, что опытные сценаристы, режиссеры и продюсеры крайне заинтересованы, чтобы в кино приходило как можно больше молодых специалистов. В рамках нового проекта они будут рассказывать юным режиссерам свои личные истории, а также делиться опытом во время процесса создания кинофильмов. Режиссер добавил, что на сегодняшний день в российской киноиндустрии настало «очень хорошее время».

Стоит отметить, что школа «Индустрия» была основана благодаря продюсеру компании «Водород» и Федору Бондарчуку. Также одним из основателей является знаменитый сценарист Михаил Врубель. В данном учебном заведении преподают сценарное, операторское и режиссерское мастерство, а также продюсирование и звукорежиссуру.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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