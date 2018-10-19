Режиссер Федор Бондарчук запустил новый проект для детей
Режиссер Федор Бондарчук, являющийся основателем московской киношколы «Индустрия», совместно с центром «Новая Школа», запустил новый детский проект. Профессионалы будут делиться с юными кинорежиссерами своими знаниями о создании фильмов.
В своем интервью Федор Бондарчук рассказал, что опытные сценаристы, режиссеры и продюсеры крайне заинтересованы, чтобы в кино приходило как можно больше молодых специалистов. В рамках нового проекта они будут рассказывать юным режиссерам свои личные истории, а также делиться опытом во время процесса создания кинофильмов. Режиссер добавил, что на сегодняшний день в российской киноиндустрии настало «очень хорошее время».
Стоит отметить, что школа «Индустрия» была основана благодаря продюсеру компании «Водород» и Федору Бондарчуку. Также одним из основателей является знаменитый сценарист Михаил Врубель. В данном учебном заведении преподают сценарное, операторское и режиссерское мастерство, а также продюсирование и звукорежиссуру.
В своем интервью Федор Бондарчук рассказал, что опытные сценаристы, режиссеры и продюсеры крайне заинтересованы, чтобы в кино приходило как можно больше молодых специалистов. В рамках нового проекта они будут рассказывать юным режиссерам свои личные истории, а также делиться опытом во время процесса создания кинофильмов. Режиссер добавил, что на сегодняшний день в российской киноиндустрии настало «очень хорошее время».
Стоит отметить, что школа «Индустрия» была основана благодаря продюсеру компании «Водород» и Федору Бондарчуку. Также одним из основателей является знаменитый сценарист Михаил Врубель. В данном учебном заведении преподают сценарное, операторское и режиссерское мастерство, а также продюсирование и звукорежиссуру.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00