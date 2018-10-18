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В редакцию «Новой газеты» подкинули похоронный венок и отрезанную голову барана с угрозами

Согласно заявлениям представителей «Новой газеты», в адрес сотрудников редакции на протяжении 2 дней поступают угрозы. Неизвестные подкинули к офису отрезанную голову барана и похоронный венок.

В редакцию «Новой газеты» подкинули похоронный венок и отрезанную голову барана с угрозами


17 октября к офису «Новой газеты» неизвестные подбросили похоронный венок, где значились угрозы в адрес Дениса Короткова – журналиста издания. На следующий день была подкинута отрезанная голова барана с угрозами в отношении всего коллектива издания. В записке с венком значилось, что Коротков является предателем родины. А голова барана была обложена гвоздиками и конфетами. Данные действия редакция связывает с сообщениями, что «Новая газета» якобы разгласила информацию российских летчиков, которые воюют в Сирии, подвергнув их семьи опасности. По словам представителей газеты, они не распространяли таких данных.

В редакцию «Новой газеты» подкинули похоронный венок и отрезанную голову барана с угрозами


Руководство «Новой газеты» потребовало от МВД, а также прочих правоохранительных органов принять необходимые меры, чтобы защитить журналистов. Газета призвала расследовать факты выраженных угроз, а также наказать виновных.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:04

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