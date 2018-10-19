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Екатерина Малышева подарит второго ребенка принцу Эрнсту Ганноверскому

Екатерина Малышева в скором времени подарит второго ребенка принцу Эрнсту Августу Ганноверскому. О том, что герцогиня Брауншвейг-Люнебург находится в интересном положении, выяснилось на бракосочетании британской принцессы Евгении.

Екатерина Малышева подарит второго ребенка принцу Эрнсту Ганноверскому


Герцогиня Брауншвейг-Люнебург пришла на свадебную церемонию в белом костюме с черным поясом, завязанным немного выше талии. Благодаря этому аксессуару, сделавшему акцент на округлившийся живот царственной особы, фанаты заподозрили, что Екатерина Малышева ждет наследника.

Стоит напомнить, что Эрнст Август Ганноверский и Екатерина Малышева сыграли свадьбу летом 2017 года, а в этом году 22 февраля у пары родилась дочка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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