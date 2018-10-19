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ЦОДД вместе с ГИБДД составили список самых аварийных участков на автодорогах Москвы

ЦОДД вместе с ГИБДД составили список самых аварийных участков на автодорогах Москвы. В данный список попали 92 места с повышенной концентрацией дорожно-транспортных происшествий.

ЦОДД вместе с ГИБДД составили список самых аварийных участков на автодорогах Москвы


Эта информация сообщается представителями управления МВД Москвы. Такие участки выбирали после анализа количества произошедших ДТП на каждом в отдельности за первые 10 месяцев текущего года. После этого информацию занесли в базу данных. Потенциальные владельцы навигаторов теперь станут получать push-уведомления по поводу приближения к опасным участкам. На сегодняшний день известно, что в списке имеются такие участки, как Ленинский проспект, Проспект 60-летия Октября, Профсоюзная улица, Кутузовский проспект, Можайское шоссе, Дмитровское шоссе, Варшавское шоссе, МКАД. В период сентября-января на данных участках произошло 1 150 аварий. Причинами многих происшествий являлось несоблюдение дистанции, а также скоростных ограничений.

С начала года количество погибших в ходе дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 4,9 процента. При этом число аварийно-опасных участков автодорог уменьшилось на 2,1 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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