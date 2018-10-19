Диана Арбенина обиделась на наставников шоу «Голос» из-за их реакции на ее участницу

В новом сезоне проекта «Голос» на роли наставников пригласили Константина Меладзе, Ани Лорак, Басту и Сергея Шнурова. Недавно прошли слепые прослушивания участников, на которых 26-летняя Александра Степанова исполнила композицию Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы». Судьи высоко оценили вокальные данные конкурсантки, но, по их мнению, такую песню не должна исполнять молодая и красивая девушка. Это стало причиной того, что ни один из наставников не повернулся к Александре Степановой.Диана Арбенина, посмотрев эфир телешоу, обиделась на коллег. В видеообращении, размещенном в соцсети, она напомнила, что хиту «Ты дарила мне розы» уже 20 лет, и его исполняли такие мегазвезды эстрады, как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. За все эти годы песня ни разу не ассоциировалась у нее с образом взрослой женщины, плохо выглядящей, с проблемами на личном фронте и в плохом расположении духа. По мнению Дианы Арбениной, при выборе композиция нельзя обращать внимание на внешность человека. Однако певица заверила поклонников, что впредь задумается над тем, как она выглядит.