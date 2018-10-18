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Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу

Несколько дней назад популярное шоу, в котором ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова пыталась найти свою любовь, подошло к концу. Среди 15 претендентов девушка выбрала одного, Дениса Лебедева, однако отношения с ним так и не построила, поскольку выяснилось, что мужчина не испытывал чувств к ней, а просто хотел разбогатеть на ее имени.

Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу

И, стоит отметить, что в какой-то степени ему это удалось, ведь завоевав внимание главной героини, он также расположил к себе и многомиллионную армию ее поклонников, благодаря чему его персона ежедневно обсуждается в соцсетях и прессе. Также Дениса стали приглашать на различные показы мод, интервью и другие мероприятия, предлагая хорошие гонорары за комментирование отношений со звездой такого масштаба.

Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу

Кроме того, не секрет, что у Лебедева есть собственный завод по производству сыра, и сейчас, когда он получил славу «жениха» Ольги Бузовой, он успешно продвигает свою продукцию в Instagram.

Однако не только у финалиста наладилось финансовое положение после участия в шоу «Замуж за Бузову», многие другие участники также стали популярными и востребованными.

Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу

Так, к примеру, 35-летний Сергей Зеленский теперь не просто ведущий, а хозяин event-агентства. К нему начали обращаться рекламодатели, а также он устраивает настоящие автограф-сессии.

«Мои услуги по ведению свадьбы стоят 80 тысяч рублей», - признался молодой человек.

Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу

29-летнему Александру Гриневу повезло не меньше остальных. В социальных сетях у него даже появилось несколько фан-групп, в которых состоят десятки тысяч человек.

Помимо этого, благодаря участию в шоу его компания по производству рекламных роликов и другой видеопродукции стала получать крупные заказы, не только от обычных людей, но и от представителей шоу-бизнеса.

Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу

У Евгения Назарова тоже все сложилось самым наилучшим образом. Мало того, что мужчина взял 2 миллиона рублей, отказавшись от свиданий с Ольгой Бузовой, так теперь еще и его бизнес-консультации стали пользоваться огромной популярностью.

Молодому человеку даже пришлось нанять помощницу, которая в беседе с журналистами рассказала о его нынешних расценках.

«Одна публикация в Инстаграм стоит 80 тысяч рублей. В сторис — 40 тысяч рублей», - призналась девушка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:16

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