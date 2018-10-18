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Никита Пресняков обнародовал в Instagram видео со своего выступления, не вошедшего в эфир

Солист коллектива «Multiverse» Никита Пресняков в своем микроблоге Instagram поделился с поклонниками виде со своего концерта. В ролике запечатлен фрагмент выступления, которое не вошло в эфир.

Никита Пресняков обнародовал в Instagram видео со своего выступления, не вошедшего в эфир


Благодаря тому, что Никита Пресняков обнародовал в соцсети запись своего выступления, многие подписчики смогли почувствовать атмосферу рок-концерта. Под роликом артист написал, что к его удивлению, живой звук вышел лучше, чем он ожидал. Поклонники в восхищении от творчества младшего Преснякова. Многие фанаты уверены, что талант парня и родительские гены сделают «Multiverse» успешной и знаменитой группой.

За сутки публикацию рок-исполнителя посмотрели уже около 46 тысяч пользователей Сети. Стоит напомнить, что Никита Пресняков со своим коллективом «Multiverse» выпустил первую песню в 2015 году.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:33

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