Никита Пресняков обнародовал в Instagram видео со своего выступления, не вошедшего в эфир

Благодаря тому, что Никита Пресняков обнародовал в соцсети запись своего выступления, многие подписчики смогли почувствовать атмосферу рок-концерта. Под роликом артист написал, что к его удивлению, живой звук вышел лучше, чем он ожидал. Поклонники в восхищении от творчества младшего Преснякова. Многие фанаты уверены, что талант парня и родительские гены сделают «Multiverse» успешной и знаменитой группой.За сутки публикацию рок-исполнителя посмотрели уже около 46 тысяч пользователей Сети. Стоит напомнить, что Никита Пресняков со своим коллективом «Multiverse» выпустил первую песню в 2015 году.