Заморозку пенсионных накоплений россиян продлили до 2021 года





Специалисты отмечают, что изменения в данном случае не затронут население России, которые моложе 1967 года рождения, а также добровольно обратились в ПФР по вопросам формирования накопительной пенсии. Российские чиновники считают, что повышение срока предоставит государственным деятелем РФ еще время для проработки реформы в пенсионной сфере. Стоит напомнить, что заморозка накопительной пенсионной части в Российской Федерации началась ещё в 2014 году. Она должна была продлиться в данном случае до 2020 года.С того момента в накопительную часть пенсии шли отчисления в размере шести процентов на выплаты нынешним пенсионерам. Российские жители до принятия этой меры самостоятельно могли решать, как им распоряжаться отчислениями.