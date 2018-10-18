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Заморозку пенсионных накоплений россиян продлили до 2021 года

Заморозку пенсионных накоплений российского населения продлили до 2021 года. Данный законопроект был принят в первом чтении депутатами Государственной Думы.

Заморозку пенсионных накоплений россиян продлили до 2021 года


Специалисты отмечают, что изменения в данном случае не затронут население России, которые моложе 1967 года рождения, а также добровольно обратились в ПФР по вопросам формирования накопительной пенсии. Российские чиновники считают, что повышение срока предоставит государственным деятелем РФ еще время для проработки реформы в пенсионной сфере. Стоит напомнить, что заморозка накопительной пенсионной части в Российской Федерации началась ещё в 2014 году. Она должна была продлиться в данном случае до 2020 года.

С того момента в накопительную часть пенсии шли отчисления в размере шести процентов на выплаты нынешним пенсионерам. Российские жители до принятия этой меры самостоятельно могли решать, как им распоряжаться отчислениями.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:16

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