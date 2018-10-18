Слагаемые успеха грибного проекта Александра Удодова





Несмотря на то, что грибоводство в нашей стране начало бурно развиваться после введения продовольственного эмбарго, сам бизнес относится к одним из дорогих. По мнению экспертов, инвестиционный портфель на начальном этапе должен составлять минимум несколько миллиардов. Только существенные вложения в итоге дают возможность отечественным производителям конкурировать с зарубежными - из Польши, Нидерландов и других стран.Олег Логвинов также считает, что значительные инвестиции в высокоэффективные мировые технологии являются одним из факторов лидерства в грибном бизнесе. С Александром Удодовым он познакомился три года назад, когда искал финансирование для своего проекта. «Нужен был реальный надежный инвестор, готовый понять и взять риски нового, но перспективного для России бизнеса, - вспоминает Логвинов. - Александр как раз в то время думал о диверсификации своего девелоперского бизнеса и достаточно оперативно оценил ситуацию, поверил в проект и принял решение о входе». Причем действовать Александр Удодов начал, не теряя времени. Пока еще велись переговоры с различными банками, Удодов «полностью вложил свою долю собственных средства, чтобы начать строительство комплекса и сделать предоплаты за оборудование».Общая сумма инвестиций в проект составила около 2,6 млрд. рублей. На сегодняшний день уже закончено строительство первой и второй очередей комплекса, набран и обучен персонал, а производство составляет более 700 тонн грибов в месяц. Специалисты знают, что выращивание шампиньонов достаточно непростой бизнес, требующий контроля 24 часа в сутки семь дней в неделю. Конечный результат при этом во многом зависит от педантичного выполнения технологических операций на всех этапах производства компоста и выращивания грибов.На «Грибной радуге» шампиньоны производят по голландской технологии. «Наша команда ключевых менеджеров уже более 8 лет совместно получает опыт в данном бизнесе, и мы считаем это главным нашим конкурентным преимуществом перед имеющимися и заявленными конкурентами», - убежден Логвинов.Вообще команда единомышленников-профессионалов с опытом внедрения масштабных проектов, способных принимать оперативные решения - не менее важный, чем деньги, фактор успеха любого коммерческого проекта. Также значима поддержка региональных властей. Например, импортозамещающий проект Александра Удодов поддержало руководство Курской области. В рамках подписанного инвестиционного соглашения «Грибная радуга» Удодова получает налоговые льготы на прибыль и по имуществу, которые уплачиваются в местный бюджет.В настоящее время грибная отрасль активно поддерживается и на федеральном уровне. С недавнего времени грибоводы, наравне с другими сельхозпроизводителями, могут рассчитывать на льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование. Такой подход позволяет производителям совершенствовать производство и наращивать мощности.В планах «Грибной радуги» введение третьей очереди, которое запланировано на третий квартал 2019 года. Так что ежегодная производительность вырастет до 17 тыс. тонн шампиньонов. «При этом объем инвестиций возрастет до 5,1 млрд рублей, а количество рабочих мест достигнет 600 человек», - подчеркнул Олег Логвинов. В настоящее время в компании он занимается операционной деятельность, а Александр Удодов - финансовыми и стратегическими вопросами развития компании. Логвинов отмечает, что взаимодействие с Александром Удодовым происходит всегда в комфортном конструктивном формате. «Я уверен, что это не последний наш совместный проект с Александром Удодовым», - заявил он.