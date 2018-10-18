Bloomberg Billionaires Index: 10 миллиардеров России стали богаче в 2018 году на 11%





Аналитиками отмечается, что богатейшие люди России смогли повысить свои капиталы, несмотря на штрафные ограничения американского правительства, а также государств Запада против Российской Федерации. Они по данному показателю смогли обогнать миллиардеров Соединённых Штатов (+7,5%), а также богатейших людей Великобритании (+3,4%).В текущем году хуже всего пришлось миллиардерам КНР, а также ФРГ. Их состояние уменьшилось на 27,6 и 14,8 процентов соответственно.