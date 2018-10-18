АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

Bloomberg Billionaires Index: 10 миллиардеров России стали богаче в 2018 году на 11%

Согласно заявлению Bloomberg Billionaires Index, десять богатейших миллиардеров России с начала этого года нарастили своё состояние практически на 11 процентов. При этом они стали мировыми лидерами по увеличению своего богатства.

Bloomberg Billionaires Index: 10 миллиардеров России стали богаче в 2018 году на 11%


Аналитиками отмечается, что богатейшие люди России смогли повысить свои капиталы, несмотря на штрафные ограничения американского правительства, а также государств Запада против Российской Федерации. Они по данному показателю смогли обогнать миллиардеров Соединённых Штатов (+7,5%), а также богатейших людей Великобритании (+3,4%).

В текущем году хуже всего пришлось миллиардерам КНР, а также ФРГ. Их состояние уменьшилось на 27,6 и 14,8 процентов соответственно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«И больно, и страшно»: Алена Водонаева страдает
Бывшие участники обвиняют редакторов журнала
Заморозку пенсионных накоплений россиян продлили
Самая полная женщина России живет в Волгограде и
Bloomberg Billionaires Index: 10 миллиардеров
Пэрис Хилтон отменила свое бракосочетание из-за
В Кемерово два слона свободно разгуливали по
Вадим Галыгин и Джиган выступили в роли уличных
Subaru объявила официальную цену на модель
Китайские специалисты запустят искусственную Луну
Звезда «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева
Электрическую версию BMW i4 EV собираются
Скончался Сергей Бондаренко – солист группы
Японские ученые создали вечную жвачку с
В Перми 20 учеников первого класса заболели из-за
Психологи : Россияне мечтают о полете на
У Алианы Устиненко в поддержке остался только
Эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев прокомментировал
Смартфон Lenovo K5s по цене от 100 долларов
Младшая дочь Анджелины Джоли записалась на каратэ
«Урал» объявил про начало конвейерного выпуска
Саша Черно заступилась за обманутую Лебедевым
Ученые создали гибридную мембрану для выделения и
В редакцию «Новой газеты» подкинули похоронный
Альбина Джанабаева резко отреагировала на
Местные жители безуспешно пытаются поймать
Российские генетики нашли еврейские корни у 8%
Самый тонкий в мире телефон Kyocera KY-O1L
Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу
Судебные приставы проконтролировали снос бани
Просмотреть все новости