Bloomberg Billionaires Index: 10 миллиардеров России стали богаче в 2018 году на 11%
Согласно заявлению Bloomberg Billionaires Index, десять богатейших миллиардеров России с начала этого года нарастили своё состояние практически на 11 процентов. При этом они стали мировыми лидерами по увеличению своего богатства.
Аналитиками отмечается, что богатейшие люди России смогли повысить свои капиталы, несмотря на штрафные ограничения американского правительства, а также государств Запада против Российской Федерации. Они по данному показателю смогли обогнать миллиардеров Соединённых Штатов (+7,5%), а также богатейших людей Великобритании (+3,4%).
В текущем году хуже всего пришлось миллиардерам КНР, а также ФРГ. Их состояние уменьшилось на 27,6 и 14,8 процентов соответственно.
Аналитиками отмечается, что богатейшие люди России смогли повысить свои капиталы, несмотря на штрафные ограничения американского правительства, а также государств Запада против Российской Федерации. Они по данному показателю смогли обогнать миллиардеров Соединённых Штатов (+7,5%), а также богатейших людей Великобритании (+3,4%).
В текущем году хуже всего пришлось миллиардерам КНР, а также ФРГ. Их состояние уменьшилось на 27,6 и 14,8 процентов соответственно.
Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:44