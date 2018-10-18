Самая полная женщина России живет в Волгограде и готовится к свадьбе





Квартира женщины находится в ветхом доме. Соседи часто жалуются на громкий шум исходящий из комнат, когда она делает шаги, а также боятся, что пол может не выдержать массу тела россиянки и обрушится им на голову. По словам самой Натальи Руденко, ей очень трудно передвигаться даже по собственной квартире, и она с трудом проходит в двери. В холодильнике будущей невесты много вредных продуктов, и она не может заставить себя питаться правильно.Несмотря на свои объемы и проблемы с диетой у женщины есть жених Иван Фролов, который недавно сделал ей предложение в эфире одной из телепередач Первого канала, куда она обратилась со своей проблемой. С мужчиной Руденко знакома давно и ответила на его предложение согласием. Сейчас счастливая невеста выбирает свадебное платье.