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Самая полная женщина России живет в Волгограде и готовится к свадьбе

Самая полная женщина России в возрасте 36 лет проживает в Волгограде и весит около 300 килограмм. Несмотря на такие нюансы, она готовится к своей свадьбе.
Самая полная женщина России живет в Волгограде и готовится к свадьбе

Квартира женщины находится в ветхом доме. Соседи часто жалуются на громкий шум исходящий из комнат, когда она делает шаги, а также боятся, что пол может не выдержать массу тела россиянки и обрушится им на голову. По словам самой Натальи Руденко, ей очень трудно передвигаться даже по собственной квартире, и она с трудом проходит в двери. В холодильнике будущей невесты много вредных продуктов, и она не может заставить себя питаться правильно.

Несмотря на свои объемы и проблемы с диетой у женщины есть жених Иван Фролов, который недавно сделал ей предложение в эфире одной из телепередач Первого канала, куда она обратилась со своей проблемой. С мужчиной Руденко знакома давно и ответила на его предложение согласием. Сейчас счастливая невеста выбирает свадебное платье.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 23:00

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