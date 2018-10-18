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Захар Саленко намерен вернуть Ирину Пинчук

Ни для кого не секрет, что ведущие телепроекта «Дом-2» любят устраивать свои подопечным проверки, отправляя их в отель без камер, дабы посмотреть, как у них там будут развиваться отношения.

Так, к примеру, несколько дней назад в отель отправили Захара Саленко, который строит отношения с Ириной Пинчук, вместе с Анастасией Ендальцевой, испытывающей к нему сильную симпатию. И парень проверку не прошел, так как у ребят под воздействием алкогольных напитков случилось «волшебство».

Захар Саленко намерен вернуть Ирину Пинчук

Сейчас молодой человек не желает вдаваться в подробности той ночи, однако не понимает, что допустил серьезную ошибку, поскольку никаких чувств у него к Насте не было.

Более того, по возвращению на Остров любви он отказался от общения с девушкой, дабы дать понять коллективу и в первую очередь Ире, что совместного будущего у них с Ендальцевой нет и быть не могло.

Захар Саленко намерен вернуть Ирину Пинчук

Что касается Пинчук, то ей было очень неприятно узнать об измене своего избранника. Она заявила, что не хочет иметь с ним ничего общего и очень просит ведущих разместить их на разных съемочных площадках, что возможно только если отправят в Москву ее или его вместе с Настей.

Стоит отметить, что даже после «волшебства» с Ендальцевой Саленко хочет быть вместе с Ирой. Он испытывает к ней сильные чувства и готов сделать все для того, чтобы она дала ему второй шанс.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:31

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