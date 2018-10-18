АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

Вадим Галыгин и Джиган выступили в роли уличных зазывал на премию "Высшая лига"

В YouTube появилось видео, в котором взяли участие Вадим Галыгин, а также Джиган. Они вдвоём выступили в роли уличных зазывал на очередную премию "Высшая лига".

Вадим Галыгин и Джиган выступили в роли уличных зазывал на премию "Высшая лига"


Данную премию ежегодно вручает "Новое радио". Она у музыкантов считается очень престижной, хотя является довольно молодой. В прошлом году обладателями "Золотых сирен" стали Макс Барских, Диана Арбенина, Ани Лорак, LOBODA. При этом Ольга Бузова согласилась закончить свою сольную карьеру, а также больше не петь, если получит соответствующую статуэтку. Третья церемония должна стать еще более интересной и захватывающей. Об этом свидетельствует проморолик, появившийся в Сети. В данном случае певец Джиган и шоумен Вадим Галыгин предстали на видео в образах уличных зазывал. На груди у них были растяжки и громкоговорители. Они вжились в роли, как будто работали на улице всю свою жизнь.



Рекламный ролик снимался в центре Москвы, вблизи офиса "Нового радио". При этом дублей практически не было. Для простых жителей Москвы появление данных звезд на улице было неожиданностью. Поэтому многие снимали их на свои гаджеты. Кроме Вадима Галыгина и Джигана, в "Высшей лиге – 2018" принимают участие "РукиВверх!", Елена Темникова, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Дима Билан, а также многие другие исполнители.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«И больно, и страшно»: Алена Водонаева страдает
Бывшие участники обвиняют редакторов журнала
Заморозку пенсионных накоплений россиян продлили
Самая полная женщина России живет в Волгограде и
Bloomberg Billionaires Index: 10 миллиардеров
Пэрис Хилтон отменила свое бракосочетание из-за
В Кемерово два слона свободно разгуливали по
Вадим Галыгин и Джиган выступили в роли уличных
Subaru объявила официальную цену на модель
Китайские специалисты запустят искусственную Луну
Звезда «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева
Электрическую версию BMW i4 EV собираются
Скончался Сергей Бондаренко – солист группы
Японские ученые создали вечную жвачку с
В Перми 20 учеников первого класса заболели из-за
Психологи : Россияне мечтают о полете на
У Алианы Устиненко в поддержке остался только
Эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев прокомментировал
Смартфон Lenovo K5s по цене от 100 долларов
Младшая дочь Анджелины Джоли записалась на каратэ
«Урал» объявил про начало конвейерного выпуска
Саша Черно заступилась за обманутую Лебедевым
Ученые создали гибридную мембрану для выделения и
В редакцию «Новой газеты» подкинули похоронный
Альбина Джанабаева резко отреагировала на
Местные жители безуспешно пытаются поймать
Российские генетики нашли еврейские корни у 8%
Самый тонкий в мире телефон Kyocera KY-O1L
Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу
Судебные приставы проконтролировали снос бани
Просмотреть все новости