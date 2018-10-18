Вадим Галыгин и Джиган выступили в роли уличных зазывал на премию "Высшая лига"





Данную премию ежегодно вручает "Новое радио". Она у музыкантов считается очень престижной, хотя является довольно молодой. В прошлом году обладателями "Золотых сирен" стали Макс Барских, Диана Арбенина, Ани Лорак, LOBODA. При этом Ольга Бузова согласилась закончить свою сольную карьеру, а также больше не петь, если получит соответствующую статуэтку. Третья церемония должна стать еще более интересной и захватывающей. Об этом свидетельствует проморолик, появившийся в Сети. В данном случае певец Джиган и шоумен Вадим Галыгин предстали на видео в образах уличных зазывал. На груди у них были растяжки и громкоговорители. Они вжились в роли, как будто работали на улице всю свою жизнь.Рекламный ролик снимался в центре Москвы, вблизи офиса "Нового радио". При этом дублей практически не было. Для простых жителей Москвы появление данных звезд на улице было неожиданностью. Поэтому многие снимали их на свои гаджеты. Кроме Вадима Галыгина и Джигана, в "Высшей лиге – 2018" принимают участие "РукиВверх!", Елена Темникова, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Дима Билан, а также многие другие исполнители.