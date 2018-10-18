Звезда «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева выставила на аукцион «Синюю руку»
Наталья Бантеева, являющаяся победительницей «Битвы экстрасенсов», в своем Instagram-аккаунте выставила на продажу статуэтку, которую она выиграла в данном шоу. Ведьма из Санкт-Петербурга надеется выручить за «Синюю руку» крупную сумму денег, которую она перечислит на благотворительность.
Участница «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева просто взбудоражила своих поклонников соцсети, выставив на аукцион «Синюю руку». Ведьма в своем посте отметила, кто из фолловеров больше всех переведет денежных средств на «Приют Ванечка», тот сможет получить «трофей».
Пост питерской ведьмы за сутки собрал около 1,5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 50 комментариев. Подписчики поддержали победительницу «Битвы экстрасенсов». Они отметили, что она поступает более чем достойно.
Участница «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева просто взбудоражила своих поклонников соцсети, выставив на аукцион «Синюю руку». Ведьма в своем посте отметила, кто из фолловеров больше всех переведет денежных средств на «Приют Ванечка», тот сможет получить «трофей».
Пост питерской ведьмы за сутки собрал около 1,5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 50 комментариев. Подписчики поддержали победительницу «Битвы экстрасенсов». Они отметили, что она поступает более чем достойно.