Звезда «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева выставила на аукцион «Синюю руку»

Участница «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева просто взбудоражила своих поклонников соцсети, выставив на аукцион «Синюю руку». Ведьма в своем посте отметила, кто из фолловеров больше всех переведет денежных средств на «Приют Ванечка», тот сможет получить «трофей».Пост питерской ведьмы за сутки собрал около 1,5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 50 комментариев. Подписчики поддержали победительницу «Битвы экстрасенсов». Они отметили, что она поступает более чем достойно.