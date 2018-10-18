АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

"Примите меры": Бездомные собаки в Ростове-на Дону бросаются на детей

В Ростове-на-Дону бездомные собаки бросаются на детей. В Карельском переулке города животные представляют реальную опасность для жизни людей, местные жители просят власти принять меры.
"Примите меры": Бездомные собаки в Ростове-на Дону бросаются на детей

В сервисе «Благоустройство города» один из местных жителей написал, что в частном секторе Ростове-на-Дону на пересечении Зырянской улицы и Карельского переулка постоянно бродят бездомные собаки. При этом над животными не осуществляется никакого контроля.

Также горожане отмечают, что через этот переулок ходят в школу дети, на которых неоднократно бросались собаки. После подобных инцидентов школьники боятся ходить по территории этого городского участка. Местные жители убедительно просят власти принять соответствующие меры.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 17:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый тонкий в мире телефон Kyocera KY-O1L
Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу
Судебные приставы проконтролировали снос бани
Бывший участник «Уральских пельменей» попался на
Слагаемые успеха грибного проекта Александра
Следы древнейших форм жизни оказались каменной
«Поставили в известность»: Андрей Максимов
Ученые раскрыли третью силу, влияющую на полет
Захар Саленко намерен вернуть Ирину Пинчук
В конкурс «Человек года» вернули Алену Савкину,
Ани Лорак посвятила новую песню неверному мужу
Египетский президент оценил новое авто
"Примите меры": Бездомные собаки в Ростове-на
Звезда «Легенды №17» Дарья Екамасова впервые
Ученые изобрели вакцину, которая поможет бросить
Пост Анастасии Волочковой о трагедии в Керчи в
Анжелика Варум опубликовала грустный лирический
Лобода опубликовала семейное фото в Instagram с
Ученые выяснили, как приобретенный опыт
Ученые назвали преимущества секса с бывшими
Борис Корчевников опубликовал в Instagram фото
Недостаток освещения в жилом помещении делает
Зрители раскритиковали новый клип Элджея из-за
Трагедия в Керчи привлекла внимание мошенников,
Новый смартфон OnePlus 6T получит камеру с
В Египте археологи обнаружили нового сфинкса под
Татьяна Африкантова намерена помочь Марине
Уфологи: Тень от Нибиру скоро погрузит Землю во
Кофе помогает снизить риск появления розацеа на
Лолита Милявская набросилась с кулаками на Андрея
Просмотреть все новости