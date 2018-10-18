"Примите меры": Бездомные собаки в Ростове-на Дону бросаются на детей





В сервисе «Благоустройство города» один из местных жителей написал, что в частном секторе Ростове-на-Дону на пересечении Зырянской улицы и Карельского переулка постоянно бродят бездомные собаки. При этом над животными не осуществляется никакого контроля.Также горожане отмечают, что через этот переулок ходят в школу дети, на которых неоднократно бросались собаки. После подобных инцидентов школьники боятся ходить по территории этого городского участка. Местные жители убедительно просят власти принять соответствующие меры.