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Subaru объявила официальную цену на модель Forester нового поколения

Компания Subaru объявила цену на модель Forester нового поколения. Как сообщается, авто будет доступно для приобретения с 15 ноября у официальных дилеров.

Subaru объявила официальную цену на модель Forester нового поколения


Двигатель автомобиля будет предоставляться в двух вариациях, объемом 2 и 2,5 литров. Первый вариант предоставляет владельцу мощность 150 лошадиных сил, а стоимость данной комплектации будет равна 1,959 миллионов рублей. В цену входит новая система безопасности, климат-контроль, мультимедийная система, датчики дождя и другие девайсы, обеспечивающие высокий показатель комфорта. Полная же комплектация с мощностью 185 лошадиных сил имеет мультимедийный монитор с диагональю 8 дюймов, аудиосистему премиум-класса, а также панорамный люк. Кроме того автомобиль будет предоставляться с камерами заднего вида, системой автоматического тормоза и бокового обзора. Впрочем, рассмотренные преимущества поднимают стоимость машины до 2,569 миллионов рублей.

Также стоит отметить, что вне зависимости от комплектации, авто будет оснащено системой полного привода. По мнению авторитетных изданий, Subaru Forester является наиболее востребованным авто, среди выпускаемых данной фирмой на российском рынке.



 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:46

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