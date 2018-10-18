В Перми 20 учеников первого класса заболели из-за прививки от клещевого энцефалита





После инъекции вечером того же дня некоторые дети из класса жаловались родителям на сильную головную боль, у них была повышена температура, наблюдалась слабость в теле, а в особо тяжелых случаях рвота.Из 96 привитых первоклашек 20 на занятия не пришли, остальные чувствуют себя хорошо. На данный момент Министерство здравоохранения проводит тщательную проверку препарата, вакцинация учеников остановлена.