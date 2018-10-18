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В Перми 20 учеников первого класса заболели из-за прививки от клещевого энцефалита

В пермской школе № 7 прошла плановая вакцинация учеников от клещевого энцефалита. В результате 20 человек из первого «В» класса заболели и не пришли на занятия.
В Перми 20 учеников первого класса заболели из-за прививки от клещевого энцефалита

После инъекции вечером того же дня некоторые дети из класса жаловались родителям на сильную головную боль, у них была повышена температура, наблюдалась слабость в теле, а в особо тяжелых случаях рвота.

Из 96 привитых первоклашек 20 на занятия не пришли, остальные чувствуют себя хорошо. На данный момент Министерство здравоохранения проводит тщательную проверку препарата, вакцинация учеников остановлена.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:32

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