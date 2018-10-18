В Перми 20 учеников первого класса заболели из-за прививки от клещевого энцефалита
В пермской школе № 7 прошла плановая вакцинация учеников от клещевого энцефалита. В результате 20 человек из первого «В» класса заболели и не пришли на занятия.
После инъекции вечером того же дня некоторые дети из класса жаловались родителям на сильную головную боль, у них была повышена температура, наблюдалась слабость в теле, а в особо тяжелых случаях рвота.
Из 96 привитых первоклашек 20 на занятия не пришли, остальные чувствуют себя хорошо. На данный момент Министерство здравоохранения проводит тщательную проверку препарата, вакцинация учеников остановлена.
После инъекции вечером того же дня некоторые дети из класса жаловались родителям на сильную головную боль, у них была повышена температура, наблюдалась слабость в теле, а в особо тяжелых случаях рвота.
Из 96 привитых первоклашек 20 на занятия не пришли, остальные чувствуют себя хорошо. На данный момент Министерство здравоохранения проводит тщательную проверку препарата, вакцинация учеников остановлена.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:32