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Смартфон Lenovo K5s по цене от 100 долларов порадует любителей фотосъёмки

Компания Lenovo анонсировала смартфон K5s стоимостью 100 долларов. Камеры бюджетного устройства могут делать портреты с эффектом размытия, поддерживают HDR и имеют разные улучшения для снимков.
Смартфон Lenovo K5s по цене от 100 долларов порадует любителей фотосъёмки

Смартфон Lenovo K5s оснащён технологией IPS, размер экрана новинки составляет 5,7 дюйма, весит он 155 грамма, а его габариты - 153,8 x 72,9 x 7,95 мм. Гаджет получил операционную систему ZUI 5.0, функционирующую на базе Android 8.1 Oreo, 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб на флеш-накопителе. При этом ёмкость аккумуляторной батареи составляет 3000 мА/ч и поддерживает 10-ваттное зарядное устройство.

Основная камера у бюджетного девайса имеет датчики разрешением 13 и 5 Мп, а диафрагма объективов составляет F/2,2 и F/2,4. Аналогичной системой оснащён объектив на фронтальной панели. В продажу Lenovo K5s поступит 23 октября, стоимость гаджета стартует от 115 долларов.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 20:00

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