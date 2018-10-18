Смартфон Lenovo K5s по цене от 100 долларов порадует любителей фотосъёмки





Смартфон Lenovo K5s оснащён технологией IPS, размер экрана новинки составляет 5,7 дюйма, весит он 155 грамма, а его габариты - 153,8 x 72,9 x 7,95 мм. Гаджет получил операционную систему ZUI 5.0, функционирующую на базе Android 8.1 Oreo, 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб на флеш-накопителе. При этом ёмкость аккумуляторной батареи составляет 3000 мА/ч и поддерживает 10-ваттное зарядное устройство.Основная камера у бюджетного девайса имеет датчики разрешением 13 и 5 Мп, а диафрагма объективов составляет F/2,2 и F/2,4. Аналогичной системой оснащён объектив на фронтальной панели. В продажу Lenovo K5s поступит 23 октября, стоимость гаджета стартует от 115 долларов.