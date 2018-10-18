Младшая дочь Анджелины Джоли записалась на каратэ

Уже несколько лет за разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта внимательно следит весь мир. Есть информация, что в бракоразводном процессе артистов произошли некоторые изменения. Суд решил поменять свое решение и сейчас супруг актрисы сможет встречаться с наследниками в любое время. Однако большую часть времени чада проводят со своей матерью. Последние несколько лет дочь знаменитости – Шайло, заявляет, что желает быть мальчиком. Она уже давно отдает предпочтение мужской одежде и короткой стрижке.Еще недавно Анджелина Джоли в интервью говорила, что Вивьен - ее младшая дочь, обожает носить платья. Но фанаты стали замечать, что теперь и младшая наследница артистки все более напоминает мальчика. Кроме того актриса лично отвела 10-летнюю Вивьен на первое занятие по каратэ. Стоит отметить, что кинозвезда не препятствует каким-либо увлечениям своих детей. Наследницы знаменитости выглядят как "пацанки", при этом она спокойно относится к этому.