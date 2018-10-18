«Урал» объявил про начало конвейерного выпуска авто дорожного семейства «Урал Next 6х4»





Производитель также желает увеличить свои возможности в отношении экспорта своего транспорта. Представители пресс-службы «Группы ГАЗ» отмечают, что авто «Урал Next 6х4» эксплуатироваться могут на технологических дорогах, а также магистралях общего пользования. Чтобы начать выпуск данной модели на автозаводе обновили сборочный конвейер, а также обкаточные стенды для проведения тестов готовых экземпляров. Готовые машины предназначены для эксплуатации в дорожной, строительной, а также сельскохозяйственной сферах. Обновленное семейство включает: самосвалы, перевозящие до 15,6 тонн навалочных и насыпных грузов; седельные тягачи, полная масса автопоезда которых составляет до 62 т.На базе «Урала Next 6х4» планируют собирать больше 200 версий специализированной техники: включая: топливозаправщики, автоцистерны, автофургоны, мусоровозы, автокраны, комбинированные дорожные авто. Производитель впервые укомплектовал авто «Урал» тросовым эффективным приводом управления КП. В свою очередь это позволило увеличить качество переключения передач, снизить уровень шума непосредственно в кабине, вибрации на рукоятке КПП.