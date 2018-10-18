Ученые создали гибридную мембрану для выделения и очищения водорода





Учёные утверждают, что водородное топливо может помочь решить проблему ограниченности существующих природных ресурсов. Данные исследования поддержаны грантом РНФ - Российского научного фонда. Для использования водородного топлива в больших масштабах, следует создать эффективные технологии для его выделения, а также очистки. Авторами статьи разработана новая мембрана с улучшенными транспортными свойствами, позволяющая разделять более избирательно газовые смеси на значимые газы, а также очищать их. В свою очередь технология мембранного газоразделения основана на том, что мембраной по-разному пропускаются отдельные компоненты смеси используемых веществ. Они создаются на матрице из так называемых ароматических полиимидов, обладающих уникальными газоразделительными свойствами. Данные свойства улучшаются при помощи создания гибридных мембран, состоящих из наночастиц, которые внедряют в полимерную матрицу.Российскими химиками создана новая гибридная мембрана, где наполнителем матрицы выступают наноалмазы. Между тем композиты полимер-наноалмазов получаются за счёт измельчения порошков полимера и модификатора, смешанных в соответствующих массовых пропорциях. Потом полученную смесь растворяют в амидном растворителе. Затем раствор фильтруют для удаления примесей и отлития гомогенных мембран. Ученые сравнили транспортные свойства мембраны и выяснили, что самую большую избирательность для водорода имеет гибридный аналог с такими компонентами. В данном случае он более выгодно используется для разделения газовой смеси по сравнению с мембраной, которая состоит только из полимерной матрицы.Александра Пулялина, являющаяся автором статьи, заметила, что в этом исследовании коллеги создали новый материал, типа гибридной мембраны, для применения её в дальнейшем в качестве высокоэффективной очистки водорода. Речь также идёт о выделении его из природного газа. Разработанные материалы решают одновременно несколько задач. В данном случае появилась возможность получения топлива нового поколения при помощи энергосберегающего мембранного метода,а также увеличения качества природного газа за счёт удаления взрывоопасных примесей.