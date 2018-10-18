Местные жители безуспешно пытаются поймать трехметрового крокодила в реке Таиланда
Местные жители безуспешно пытаются поймать трехметрового крокодила в районе города Хат Яй в Таиланде. Власти вызвали на помощь сотрудников Министерства природных ресурсов страны.
Большая рептилия прячется от специалистов пытающихся ее поймать, как только они пытаются приманить ее куриными тушками, она «убегает» в водоем.
Местные жители города Хат Яй опасаются, что рептилия может уплыть в часть реки, где выловить ее практически не удастся. Властями города принято решение привлечь к поимке животного экспертов, которые смогут помочь им исправить негативную ситуацию.
Большая рептилия прячется от специалистов пытающихся ее поймать, как только они пытаются приманить ее куриными тушками, она «убегает» в водоем.
Местные жители города Хат Яй опасаются, что рептилия может уплыть в часть реки, где выловить ее практически не удастся. Властями города принято решение привлечь к поимке животного экспертов, которые смогут помочь им исправить негативную ситуацию.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:53