Местные жители безуспешно пытаются поймать трехметрового крокодила в реке Таиланда





Большая рептилия прячется от специалистов пытающихся ее поймать, как только они пытаются приманить ее куриными тушками, она «убегает» в водоем.Местные жители города Хат Яй опасаются, что рептилия может уплыть в часть реки, где выловить ее практически не удастся. Властями города принято решение привлечь к поимке животного экспертов, которые смогут помочь им исправить негативную ситуацию.