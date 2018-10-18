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Местные жители безуспешно пытаются поймать трехметрового крокодила в реке Таиланда

Местные жители безуспешно пытаются поймать трехметрового крокодила в районе города Хат Яй в Таиланде. Власти вызвали на помощь сотрудников Министерства природных ресурсов страны.
Местные жители безуспешно пытаются поймать трехметрового крокодила в реке Таиланда

Большая рептилия прячется от специалистов пытающихся ее поймать, как только они пытаются приманить ее куриными тушками, она «убегает» в водоем.

Местные жители города Хат Яй опасаются, что рептилия может уплыть в часть реки, где выловить ее практически не удастся. Властями города принято решение привлечь к поимке животного экспертов, которые смогут помочь им исправить негативную ситуацию.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:53

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