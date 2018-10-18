Китайские специалисты запустят искусственную Луну в 2020 году
Китай планирует запуск искусственной Луны в 2020 г, которая будет усиливать свет природного объекта. Также, совместно с российскими коллегами специалисты разрабатывают другие проекты, целью которых является, в конечном счете, постройка базы на спутнике Земли.
Как стало известно, устройство, создаваемое китайскими мастерами, будет усиливать лунный свет примерно в 8 раз, однако его диапазон крайне ограничен. По неподтвержденным данным, диаметр освещаемого пространства составит порядка 80 км, а его предназначением станет освещение улиц одного единственного города Чэнду. Китай также выразил желание сотрудничать с Россией в области проектировки и возведения лунной базы.
Дмитрий Рогозин, руководитель российской космической программы подтвердил, что планы сотрудничества с китайскими учеными есть. Впрочем, на текущий момент, это лишь теория, и никаких конкретных признаков начала совместных работ обозначено не было.
Как стало известно, устройство, создаваемое китайскими мастерами, будет усиливать лунный свет примерно в 8 раз, однако его диапазон крайне ограничен. По неподтвержденным данным, диаметр освещаемого пространства составит порядка 80 км, а его предназначением станет освещение улиц одного единственного города Чэнду. Китай также выразил желание сотрудничать с Россией в области проектировки и возведения лунной базы.
Дмитрий Рогозин, руководитель российской космической программы подтвердил, что планы сотрудничества с китайскими учеными есть. Впрочем, на текущий момент, это лишь теория, и никаких конкретных признаков начала совместных работ обозначено не было.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:34