Китайские специалисты запустят искусственную Луну в 2020 году





Как стало известно, устройство, создаваемое китайскими мастерами, будет усиливать лунный свет примерно в 8 раз, однако его диапазон крайне ограничен. По неподтвержденным данным, диаметр освещаемого пространства составит порядка 80 км, а его предназначением станет освещение улиц одного единственного города Чэнду. Китай также выразил желание сотрудничать с Россией в области проектировки и возведения лунной базы.Дмитрий Рогозин, руководитель российской космической программы подтвердил, что планы сотрудничества с китайскими учеными есть. Впрочем, на текущий момент, это лишь теория, и никаких конкретных признаков начала совместных работ обозначено не было.