АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

Китайские специалисты запустят искусственную Луну в 2020 году

Китай планирует запуск искусственной Луны в 2020 г, которая будет усиливать свет природного объекта. Также, совместно с российскими коллегами специалисты разрабатывают другие проекты, целью которых является, в конечном счете, постройка базы на спутнике Земли.
Китайские специалисты запустят искусственную Луну в 2020 году


Как стало известно, устройство, создаваемое китайскими мастерами, будет усиливать лунный свет примерно в 8 раз, однако его диапазон крайне ограничен. По неподтвержденным данным, диаметр освещаемого пространства составит порядка 80 км, а его предназначением станет освещение улиц одного единственного города Чэнду. Китай также выразил желание сотрудничать с Россией в области проектировки и возведения лунной базы.

Дмитрий Рогозин, руководитель российской космической программы подтвердил, что планы сотрудничества с китайскими учеными есть. Впрочем, на текущий момент, это лишь теория, и никаких конкретных признаков начала совместных работ обозначено не было.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«И больно, и страшно»: Алена Водонаева страдает
Бывшие участники обвиняют редакторов журнала
Заморозку пенсионных накоплений россиян продлили
Самая полная женщина России живет в Волгограде и
Bloomberg Billionaires Index: 10 миллиардеров
Пэрис Хилтон отменила свое бракосочетание из-за
В Кемерово два слона свободно разгуливали по
Вадим Галыгин и Джиган выступили в роли уличных
Subaru объявила официальную цену на модель
Китайские специалисты запустят искусственную Луну
Звезда «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева
Электрическую версию BMW i4 EV собираются
Скончался Сергей Бондаренко – солист группы
Японские ученые создали вечную жвачку с
В Перми 20 учеников первого класса заболели из-за
Психологи : Россияне мечтают о полете на
У Алианы Устиненко в поддержке остался только
Эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев прокомментировал
Смартфон Lenovo K5s по цене от 100 долларов
Младшая дочь Анджелины Джоли записалась на каратэ
«Урал» объявил про начало конвейерного выпуска
Саша Черно заступилась за обманутую Лебедевым
Ученые создали гибридную мембрану для выделения и
В редакцию «Новой газеты» подкинули похоронный
Альбина Джанабаева резко отреагировала на
Местные жители безуспешно пытаются поймать
Российские генетики нашли еврейские корни у 8%
Самый тонкий в мире телефон Kyocera KY-O1L
Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу
Судебные приставы проконтролировали снос бани
Просмотреть все новости