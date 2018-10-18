Альбина Джанабаева резко отреагировала на обвинения в разрушении семьи Валерия Меладзе
Недоброжелатели Альбины Джанабаевой не прекращают ее осуждать за то, что она разрушила семью Валерия Меладзе. Артистка на данное заявление резко отреагировала, высказав хейтерам свое мнение по этому поводу.
Роман знаменитостей начался еще до того, как Валерий Меладзе стал официально свободным. Известно, что первого ребенка - сына Константина - Альбина Джанабаева родила от певца в 2004 году, а сына Луку в июле 2014 года. Пара на протяжении длительного времени скрывала свои отношения. Артисты даже после свадьбы не часто радуют фанатов совместными выходами на различные мероприятия. 39-летняя Альбина Джанабаева обычно хранит молчание по поводу прошлого Валерия Меладзе. Однако недавно все же ответила хейтерам, при этом в резкой форме. Певица заявила, что ее супруг «детей не бросал». Звезда считает, что дочери мужа совсем не страдают из-за развода родителей. Артистка подчеркнула, что девочки «учатся, прекрасно живут, выходят замуж», а также полностью обеспечены материально.
Валерий Меладзе действительно общается с Софией, Ингой и Ариной, хоть у него натянутые отношения с экс-супругой. Недавно артист даже посетил бракосочетание старшей дочери, 27-летней Инги. Наследница певца вышла замуж за британского финансиста.
Роман знаменитостей начался еще до того, как Валерий Меладзе стал официально свободным. Известно, что первого ребенка - сына Константина - Альбина Джанабаева родила от певца в 2004 году, а сына Луку в июле 2014 года. Пара на протяжении длительного времени скрывала свои отношения. Артисты даже после свадьбы не часто радуют фанатов совместными выходами на различные мероприятия. 39-летняя Альбина Джанабаева обычно хранит молчание по поводу прошлого Валерия Меладзе. Однако недавно все же ответила хейтерам, при этом в резкой форме. Певица заявила, что ее супруг «детей не бросал». Звезда считает, что дочери мужа совсем не страдают из-за развода родителей. Артистка подчеркнула, что девочки «учатся, прекрасно живут, выходят замуж», а также полностью обеспечены материально.
Валерий Меладзе действительно общается с Софией, Ингой и Ариной, хоть у него натянутые отношения с экс-супругой. Недавно артист даже посетил бракосочетание старшей дочери, 27-летней Инги. Наследница певца вышла замуж за британского финансиста.