Альбина Джанабаева резко отреагировала на обвинения в разрушении семьи Валерия Меладзе





Роман знаменитостей начался еще до того, как Валерий Меладзе стал официально свободным. Известно, что первого ребенка - сына Константина - Альбина Джанабаева родила от певца в 2004 году, а сына Луку в июле 2014 года. Пара на протяжении длительного времени скрывала свои отношения. Артисты даже после свадьбы не часто радуют фанатов совместными выходами на различные мероприятия. 39-летняя Альбина Джанабаева обычно хранит молчание по поводу прошлого Валерия Меладзе. Однако недавно все же ответила хейтерам, при этом в резкой форме. Певица заявила, что ее супруг «детей не бросал». Звезда считает, что дочери мужа совсем не страдают из-за развода родителей. Артистка подчеркнула, что девочки «учатся, прекрасно живут, выходят замуж», а также полностью обеспечены материально.Валерий Меладзе действительно общается с Софией, Ингой и Ариной, хоть у него натянутые отношения с экс-супругой. Недавно артист даже посетил бракосочетание старшей дочери, 27-летней Инги. Наследница певца вышла замуж за британского финансиста.