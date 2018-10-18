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Психологи : Россияне мечтают о полете на воздушном шаре и ужине при свечах

Психологи из российского Тюменского государственного университета провели опрос среди свободных от брачных уз граждан и выяснили, что большинство мечтают о полете на воздушном шаре и ужине при свечах в домашней обстановке. Результаты опубликованы в научных изданиях.
Психологи : Россияне мечтают о полете на воздушном шаре и ужине при свечах

Психологами из Тюменского государственного университета проведен опрос на тему романтичных поступков среди россиян, которые не находятся в браке. В исследовании приняли участие мужчины и женщины от 23 до 55 лет. Авторы опроса выяснили, что самым романтичным поступком от любимого человека для них является ужин дома при свечах или полет на воздушном шаре.

Женская половина испытуемых призналась, что внезапное появление возлюбленного дома их не обрадует, и менее всего им может понравиться стихотворение, которое сочинил сам мужчина или эротический танец в его исполнении. Однако цветы, которые преподнесены «просто так», станут настоящим сюрпризом, о котором представительницы прекрасного пола чаще всего мечтают. Что касается мужчин, то результаты опроса показали, что большинство из них мечтают об интимной близости в неподходящем месте, по их мнению, это достаточно романтично. Ужин в хорошем ресторане тоже является романтикой для мужчин.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:18

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