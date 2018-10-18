Самый тонкий в мире телефон Kyocera KY-O1L представили японские разработчики





Миниатюрный гаджет Kyocera KY-O1L можно носить в кошельке, его размеры составляют 91х55 мм при толщине 5,3 мм, а весит устройство всего 47 граммов. Телефон получил строгий дизайн, монохромный экран диагональю 2,8 дюйма создан из электронной бумаги, а ёмкость аккумулятора составляет 380 мА/ч.Работает устройство под управлением фирменной операционной системы на основе Android, при этом отсутствует магазин приложений, а также у телефона нет камеры. В продажу новинка поступит в ноябре текущего года по цене 285 долларов.