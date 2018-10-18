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Судебные приставы проконтролировали снос бани соседа на даче Алексея Баталова

Несколько лет родные покойного актера Алексея Баталова судились с Вадимом Эльгартом – соседом по даче, который на их участке незаконно построил баню еще при жизни артиста. Под непосредственным контролем судебных приставов постройка наконец-то была снесена.

Судебные приставы проконтролировали снос бани соседа на даче Алексея Баталова


Вадим Эльгарт в одном из выпусков программы «Прямой эфир» заявлял, что баню он построил на участке Алексея Баталова с его разрешения. Мужчина также обвинял супругу актера - Гитану Аркадьевну, в том, что она якобы постоянно болеет, вследствие чего не может с ним встретится для урегулирования спорного вопроса. Поклонники Алексея Баталова заявляют, что конфликт с соседом является причиной его ухода из жизни летом 2017 года. Киноактер мечтал все свое имущество оставить младшей дочке и поэтому постоянно спорил с соседом. В результате после смерти артиста эксперты все же пришли к выводу, что необходимо снести эту злосчастную постройку.

Судебные приставы проконтролировали снос бани соседа на даче Алексея Баталова


Стоит напомнить, что Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в 88 лет в санатории Подмосковья, где проходил реабилитацию после операции. Актер похоронен на московском Преображенском кладбище.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15

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