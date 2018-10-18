Судебные приставы проконтролировали снос бани соседа на даче Алексея Баталова





Вадим Эльгарт в одном из выпусков программы «Прямой эфир» заявлял, что баню он построил на участке Алексея Баталова с его разрешения. Мужчина также обвинял супругу актера - Гитану Аркадьевну, в том, что она якобы постоянно болеет, вследствие чего не может с ним встретится для урегулирования спорного вопроса. Поклонники Алексея Баталова заявляют, что конфликт с соседом является причиной его ухода из жизни летом 2017 года. Киноактер мечтал все свое имущество оставить младшей дочке и поэтому постоянно спорил с соседом. В результате после смерти артиста эксперты все же пришли к выводу, что необходимо снести эту злосчастную постройку.Стоит напомнить, что Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в 88 лет в санатории Подмосковья, где проходил реабилитацию после операции. Актер похоронен на московском Преображенском кладбище.