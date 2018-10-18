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Трагедия в Керчи привлекла внимание мошенников, занявшихся сбором средств для раненых

Трагедия в Керчи, в ходе которой студент колледжа устроил стрельбу и совершил подрыв, привлекла внимание мошенников. Уже в Сети начали появляться объявления, что для раненых, а также родственников погибших, организовали сбор средств.

Трагедия в Керчи привлекла внимание мошенников, занявшихся сбором средств для раненых


При этом указывались конкретные реквизиты, непосредственно, куда следует отсылать деньги. Организаторы обещали данные средства распределить между жертвами произошедшей в керченском учебном заведении трагедии. В итоге было выяснено, что официальные структуры к данному сбору не имеют какого-либо отношения. Это подтвердили в администрации Керчи, а также в местном действующем управлении МЧС.

По последним данным, в результате произошедшей трагедии погибло 20 человек. Виновник данного происшествия также скончался.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:31

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