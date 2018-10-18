Трагедия в Керчи привлекла внимание мошенников, занявшихся сбором средств для раненых





При этом указывались конкретные реквизиты, непосредственно, куда следует отсылать деньги. Организаторы обещали данные средства распределить между жертвами произошедшей в керченском учебном заведении трагедии. В итоге было выяснено, что официальные структуры к данному сбору не имеют какого-либо отношения. Это подтвердили в администрации Керчи, а также в местном действующем управлении МЧС.По последним данным, в результате произошедшей трагедии погибло 20 человек. Виновник данного происшествия также скончался.