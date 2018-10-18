Трагедия в Керчи привлекла внимание мошенников, занявшихся сбором средств для раненых
Трагедия в Керчи, в ходе которой студент колледжа устроил стрельбу и совершил подрыв, привлекла внимание мошенников. Уже в Сети начали появляться объявления, что для раненых, а также родственников погибших, организовали сбор средств.
При этом указывались конкретные реквизиты, непосредственно, куда следует отсылать деньги. Организаторы обещали данные средства распределить между жертвами произошедшей в керченском учебном заведении трагедии. В итоге было выяснено, что официальные структуры к данному сбору не имеют какого-либо отношения. Это подтвердили в администрации Керчи, а также в местном действующем управлении МЧС.
По последним данным, в результате произошедшей трагедии погибло 20 человек. Виновник данного происшествия также скончался.
При этом указывались конкретные реквизиты, непосредственно, куда следует отсылать деньги. Организаторы обещали данные средства распределить между жертвами произошедшей в керченском учебном заведении трагедии. В итоге было выяснено, что официальные структуры к данному сбору не имеют какого-либо отношения. Это подтвердили в администрации Керчи, а также в местном действующем управлении МЧС.
По последним данным, в результате произошедшей трагедии погибло 20 человек. Виновник данного происшествия также скончался.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:31