Следы древнейших форм жизни оказались каменной породой - Ученые





Исследовательская группа под руководством Эбигейл Элвуд из Калифорнийского технологического института подвергла строматолиты, обнаруженные австралийскими специалистами, новому химическому анализу. Согласно полученным данным, карбонатные структуры, принятые за остатки жизнедеятельности мелководных микроорганизмов, сосредоточены только в поверхностных слоях. Внутри они почти отсутствуют, а это может свидетельствовать о том, что возникновение карбонатов произошло благодаря геологическим явлениям, например, за счет кальциевого осадка в насыщенном этим минералом водном потоке, омывавшем породу в те времена. Таким образом, возникли сомнения в происхождении гренландских строматолитов от живых организмов и, следовательно, в сделанных на основании этого заключениях о появлении древнейших форм жизни на планете.Профессор австралийского Вуллонгонгского университета, один из авторов предыдущей работы Аллен Натман выразил несогласие с полученными данными. Он считает, что структуры, образовавшиеся вследствие биогенных процессов, могли подвергнуться частичной деформации. Однако у них остались плоские формы основания, а значит их происхождение без участия живых организмов маловероятно. Также Аллен Натман отмечает, что в работе американцев проанализирован только один маленький образец, отличный от рассматриваемого в его собственном исследовании. Такие несоответствия он назвал обычным примером, когда сравнивают яблоки с апельсинами.