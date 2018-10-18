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Бывший участник «Уральских пельменей» попался на искусственном привлечении внимания к себе

Бывший участник Екатеринбургской команды КВН «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников был пойман на искусственном привлечении внимания к своей персоне с помощью аккаунта в соцсети Instagram. Под публикациями артиста часто появляются хэштеги, не относящиеся к роду его деятельности.
Бывший участник «Уральских пельменей» попался на искусственном привлечении внимания к себе

Бывший участник команды КВН Екатеринбурга «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в своем блоге Instagram пытается искусственно привлечь внимание к своему аккаунту, оставляя различные хэштеги. Большая часть из них не имеет к его труду никакого отношения.

Под постами Мясникова часто появляются сообщения на тему шугаринга, маникюра, о мамах в декрете и др. Данные теги используются артистом практически под каждым опубликованным постом с видео или фотографией. Таким способом юморист пытается искусственно «накрутить» просмотры его блога.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00

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