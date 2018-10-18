«Поставили в известность»: Андрей Максимов прокомментировал уход из телепередачи «Дежурный по стране»





Месяц назад популярная программа вышла на экраны с новым ведущим, что для многих поклонников стало полной неожиданностью. Журналист и писатель Андрей Максимов на протяжении 16 лет был бессменным ведущим телепередачи «Дежурный по стране» с Михаилом Жванецким. Всё это время телезрители гадали, что стало причиной для ухода Максимова. Недавно он сам прокомментировал ситуацию в Сети.По словам Максимова, убрал его из передачи сам Михаил Михайлович, по поводу ухода Жванецкий с ним не разговаривал. Журналисту позвонил директор Жванецкого и поставил в известность, что передачу будет вести новый ведущий, без всяких объяснений. При этом Максимов призывает телезрителей поддержать Алексея Бегака, отметив его замечательные человеческие и профессиональные качества.