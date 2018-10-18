Татьяна Африкантова намерена помочь Марине выиграть квартиру в конкурсе «Человек года 2018»

«Время Африкантовых давно прошло! Марине давно следовало бы покинуть «Дом-2», ведь ничем она уже давно не выделяется! Шансов выиграть в конкурсе «Человек года» у Марины явно нет!» - написал один из фанатов реалити-шоу «Дом-2» в Сети.





Не секрет, что большая часть участников реалити-шоу «Дом-2» уже выбыла из соревнования, а это значит, что во втором этапе некоторым ребятам следует приготовится к довольно жесткой борьбе.Несколько часов назад стало известно, что Татьяна Владимировна Африкантова намерена всевозможными способами помочь своей наследнице Марине выиграть в конкурсе и забрать призовую московскую квартиру. Женщина пообещала в личном инста-блоге, что пройдется по всех соперниках дочери.А начать бывшая участница телепроекта «Дом-2» решила с эпатажной Александры Черно. Общаясь в прямом эфире с преданными поклонниками, Татьяна Владимировна заявила, что не считает девушку достойной звания «Человека года 2018», а также нелицеприятно высказалась в адрес ее пары с Иосифом Оганесяном.К слову, родственница Марины Африкантовой подметила, что в ее планах в ближайшее время обсудить кандидатуру Ильи Яббарова, о котором, по словам Татьяны Владимировны, ей есть что сказать.Отметим, что мало кто из телезрителей и участников «Дома-2» верит в то, что Марине Африкантовой удастся одержать победу в конкурсе «Человек года 2018». По словам некоторых поклонников реалити-шоу, блондинка настолько долго находится на телепроекте, что ее время попросту прошло, да и ничем особенным, в сравнении, к примеру, с Ольгой Рапунцель и беременной Аленой Савкиной, девушка не выделяется.