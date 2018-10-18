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Египетский президент оценил новое авто российского президента марки Aurus

Владимир Путин на территории Сочи 17 октября провел переговоры с Абделем Фаттахом ас-Сиси, занимающим должность главы Египта. Египетский президент смог оценить новое авто президента РФ марки Aurus.

Египетский президент оценил новое авто российского президента марки Aurus


Главными темами обсуждения стали политическое и экономическое сотрудничество, возобновление авиасообщения между государствами. После завершения переговоров президенты Египта, а также РФ отправились на «Сочи Автодром». Там Владимир Путин показал египетскому главе новый свой лимузин из проекта «Кортеж». Авто выпускают под маркой Aurus. Египетский лидер также смог увидеть еще два авто данной марки. Речь идёт о короткобазном седане «Сенат» и минивэне «Арсенал». Как сообщает ресурс «Слово и Дело», российский президент решил в действии показать седан Aurus. Поэтому главы государств прокатились вместе на машине по автотрассе.

Президентское авто марки Aurus широкой публике продемонстрировали в мае текущего года, в рамках инаугурации Владимира Путина. Этот проект разрабатывался с 2012 года.



 
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Политика / Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:12

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