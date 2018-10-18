АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

Ани Лорак посвятила новую песню неверному мужу

Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала пост в своем блоге Instagram с отрывком из новой песни, под названием «Сон». Судя по тексту, речь идет о неверности ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Поклонники артистки выразили слова поддержки.

Ани Лорак посвятила новую песню неверному мужу

Известная украинская певица Ани Лорак в своем личном микроблоге Instagram опубликовала короткий ролик, который является анонсом к выходу ее новой песни под названием «Сон». В тексте песни идет речь о неверности ее супруга Мурата Налчаджиоглу, которая ей однажды приснилась.

Поклонники и читатели блога певицы оставили комментарии с поддержкой в такой непростой для нее период жизни. Также они на высоком уровне оценили новую песню.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый тонкий в мире телефон Kyocera KY-O1L
Участники «Замуж за Бузову» разбогатели после шоу
Судебные приставы проконтролировали снос бани
Бывший участник «Уральских пельменей» попался на
Слагаемые успеха грибного проекта Александра
Следы древнейших форм жизни оказались каменной
«Поставили в известность»: Андрей Максимов
Ученые раскрыли третью силу, влияющую на полет
Захар Саленко намерен вернуть Ирину Пинчук
В конкурс «Человек года» вернули Алену Савкину,
Ани Лорак посвятила новую песню неверному мужу
Египетский президент оценил новое авто
"Примите меры": Бездомные собаки в Ростове-на
Звезда «Легенды №17» Дарья Екамасова впервые
Ученые изобрели вакцину, которая поможет бросить
Пост Анастасии Волочковой о трагедии в Керчи в
Анжелика Варум опубликовала грустный лирический
Лобода опубликовала семейное фото в Instagram с
Ученые выяснили, как приобретенный опыт
Ученые назвали преимущества секса с бывшими
Борис Корчевников опубликовал в Instagram фото
Недостаток освещения в жилом помещении делает
Зрители раскритиковали новый клип Элджея из-за
Трагедия в Керчи привлекла внимание мошенников,
Новый смартфон OnePlus 6T получит камеру с
В Египте археологи обнаружили нового сфинкса под
Татьяна Африкантова намерена помочь Марине
Уфологи: Тень от Нибиру скоро погрузит Землю во
Кофе помогает снизить риск появления розацеа на
Лолита Милявская набросилась с кулаками на Андрея
Просмотреть все новости