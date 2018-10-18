Ани Лорак посвятила новую песню неверному мужу
Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала пост в своем блоге Instagram с отрывком из новой песни, под названием «Сон». Судя по тексту, речь идет о неверности ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Поклонники артистки выразили слова поддержки.
Известная украинская певица Ани Лорак в своем личном микроблоге Instagram опубликовала короткий ролик, который является анонсом к выходу ее новой песни под названием «Сон». В тексте песни идет речь о неверности ее супруга Мурата Налчаджиоглу, которая ей однажды приснилась.
Поклонники и читатели блога певицы оставили комментарии с поддержкой в такой непростой для нее период жизни. Также они на высоком уровне оценили новую песню.
Известная украинская певица Ани Лорак в своем личном микроблоге Instagram опубликовала короткий ролик, который является анонсом к выходу ее новой песни под названием «Сон». В тексте песни идет речь о неверности ее супруга Мурата Налчаджиоглу, которая ей однажды приснилась.
Поклонники и читатели блога певицы оставили комментарии с поддержкой в такой непростой для нее период жизни. Также они на высоком уровне оценили новую песню.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:24