Ани Лорак посвятила новую песню неверному мужу





Известная украинская певица Ани Лорак в своем личном микроблоге Instagram опубликовала короткий ролик, который является анонсом к выходу ее новой песни под названием «Сон». В тексте песни идет речь о неверности ее супруга Мурата Налчаджиоглу, которая ей однажды приснилась.Поклонники и читатели блога певицы оставили комментарии с поддержкой в такой непростой для нее период жизни. Также они на высоком уровне оценили новую песню.