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Пост Анастасии Волочковой о трагедии в Керчи в Instagram спровоцировал политические дискуссии

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram опубликовала пост о трагедии в Керчи. Однако вместо слов соболезнования в микроблоге звезды начался настоящий скандал, спровоцированный политическими дискуссиями.
Пост Анастасии Волочковой о трагедии в Керчи в Instagram спровоцировал политические дискуссии

Анастасия Волочкова не смогла остаться в стороне от страшной трагедии в Керчи, унёсшей жизни 18 человек, а также, покалечив несколько десятков учащихся колледжа. Прима-балерина опубликовала в социальной сети слова соболезнования, пострадавшим семьям, назвав подонком керченского стрелка, устроившего теракт. При этом слова скорби сопровождал снимок горящей свечи. Однако благие намерения артистки спровоцировали в Сети настоящий скандал.

Подписчики Волочковой с уважением хранили молчания, но пользователи, настроенные против России, устроили из микроблога балерины площадку для политических дискуссий. В комментариях они не скрывали радости, отмечая, что это не последняя трагедия.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:43

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