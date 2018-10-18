Пост Анастасии Волочковой о трагедии в Керчи в Instagram спровоцировал политические дискуссии

Анастасия Волочкова не смогла остаться в стороне от страшной трагедии в Керчи, унёсшей жизни 18 человек, а также, покалечив несколько десятков учащихся колледжа. Прима-балерина опубликовала в социальной сети слова соболезнования, пострадавшим семьям, назвав подонком керченского стрелка, устроившего теракт. При этом слова скорби сопровождал снимок горящей свечи. Однако благие намерения артистки спровоцировали в Сети настоящий скандал.Подписчики Волочковой с уважением хранили молчания, но пользователи, настроенные против России, устроили из микроблога балерины площадку для политических дискуссий. В комментариях они не скрывали радости, отмечая, что это не последняя трагедия.