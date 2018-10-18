ПСб и «1С» заключили между собой соглашение об интеграции интернет-банка «Мой бизнес» с облачным сервисом «1С:БизнесСтарт»





За счёт нового современного интегрированного решения, клиенты ПСб получат сервис формирования, а также сдачи отчетности для любой системы налогообложения. Им представится возможность расчета налоговых отчислений непосредственно в интернет-банке, исходя из движения финансов по счетам. Для удобства пользователей реализуют систему оповещения. Она своевременно напомнит владельцу фирмы о необходимости сдачи требуемой отчетности.Александр Чернощекин, являющийся старшим вице-президентом, директором дирекции среднего/малого бизнеса ПСб, заявил, что в данном случае создаётся уникальный продукт, превосходящий по своему функционалу прочие предложения на рынке. В настоящее время клиенты, применяющие УСН 6%, могут проводить бухгалтерию через интернет-банк «Мой бизнес». Предприниматели в будущем смогут онлайн-бухгалтерию вести для всех форм существующего налогообложения, а также иных видов бизнеса. Если клиент применял уже раньше системы «1С», Промсвязьбанк перенесёт без потери качества его данные учета в свою систему.В свою очередь это является важным отличием от прочих аналогичных предложений банков, принимая в учёт, что бухгалтерские решения от компании «1С» являются на рынке РФ стандартом. Интегрированное решение ПСб, которое создавалось при партнерстве с фирмой «1С», позволит современным предпринимателям больше времени уделять развитию бизнеса. В данном случае он освобождается от лишних операционных затрат, а также личного посещения инспекций.Борис Нуралиев, занимающий пост директора фирмы «1С», отметил, что ключевой задачей компании является предложение небольшим индивидуальным предприятиям новых удобных сервисов, позволяющих увеличить эффективность бизнеса. По его словам, интеграция облачной «1С:Бухгалтерии» компании с сервисами, предлагающимися ведущими банками, является важным и естественным шагом для фирмы в данном направлении. При этом компания признательна Промсвязьбанку за сотрудничество.Интернет банк «Мой Бизнес» разработали специально для клиентов малого/среднего бизнеса. Предприниматели с помощью данного сервиса могут круглосуточно проводить платежи, подключать без посещения офиса продукты, применять сервис проверки контрагентов, уведомлять партнеров про отправку средств. В интернет банке также реализовали прямую интеграцию с «1С:Бухгалтерией» непосредственно по современной технологии 1С:ДиректБанк.В свою очередь облачный сервис «1С:БизнесСтарт» компании «1С» предназначается для эффективного ведения бухгалтерского учета фирм из сегмента микро, малого, среднего бизнеса (ООО и ИП) на всех режимах осуществляемого налогообложения – Патент, УСН, ЕНВД, ОСНО. Также он позволяет рассчитывать налоги, взносы, зарплату, формировать отчетность, сдавать ее через глобальную Сеть, управлять товарами/финансами, создавать отчёты для правильного анализа бизнеса.