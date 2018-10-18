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ПСб и «1С» заключили между собой соглашение об интеграции интернет-банка «Мой бизнес» с облачным сервисом «1С:БизнесСтарт»

Компания «1С» и ПСб подписали соглашение, подразумевающее создание совместного продукта, позволяющего клиентам среднего и малого бизнеса осуществлять ведение бухгалтерского учета в рамках интернет-банка «Мой бизнес», сдавать своевременно отчетность, следить за финансовыми ключевыми показателями компании.

ПСб и «1С» заключили между собой соглашение об интеграции интернет-банка «Мой бизнес» с облачным сервисом «1С:БизнесСтарт»


За счёт нового современного интегрированного решения, клиенты ПСб получат сервис формирования, а также сдачи отчетности для любой системы налогообложения. Им представится возможность расчета налоговых отчислений непосредственно в интернет-банке, исходя из движения финансов по счетам. Для удобства пользователей реализуют систему оповещения. Она своевременно напомнит владельцу фирмы о необходимости сдачи требуемой отчетности.

Александр Чернощекин, являющийся старшим вице-президентом, директором дирекции среднего/малого бизнеса ПСб, заявил, что в данном случае создаётся уникальный продукт, превосходящий по своему функционалу прочие предложения на рынке. В настоящее время клиенты, применяющие УСН 6%, могут проводить бухгалтерию через интернет-банк «Мой бизнес». Предприниматели в будущем смогут онлайн-бухгалтерию вести для всех форм существующего налогообложения, а также иных видов бизнеса. Если клиент применял уже раньше системы «1С», Промсвязьбанк перенесёт без потери качества его данные учета в свою систему.

В свою очередь это является важным отличием от прочих аналогичных предложений банков, принимая в учёт, что бухгалтерские решения от компании «1С» являются на рынке РФ стандартом. Интегрированное решение ПСб, которое создавалось при партнерстве с фирмой «1С», позволит современным предпринимателям больше времени уделять развитию бизнеса. В данном случае он освобождается от лишних операционных затрат, а также личного посещения инспекций.

ПСб и «1С» заключили между собой соглашение об интеграции интернет-банка «Мой бизнес» с облачным сервисом «1С:БизнесСтарт»


Борис Нуралиев, занимающий пост директора фирмы «1С», отметил, что ключевой задачей компании является предложение небольшим индивидуальным предприятиям новых удобных сервисов, позволяющих увеличить эффективность бизнеса. По его словам, интеграция облачной «1С:Бухгалтерии» компании с сервисами, предлагающимися ведущими банками, является важным и естественным шагом для фирмы в данном направлении. При этом компания признательна Промсвязьбанку за сотрудничество.

Интернет банк «Мой Бизнес» разработали специально для клиентов малого/среднего бизнеса. Предприниматели с помощью данного сервиса могут круглосуточно проводить платежи, подключать без посещения офиса продукты, применять сервис проверки контрагентов, уведомлять партнеров про отправку средств. В интернет банке также реализовали прямую интеграцию с «1С:Бухгалтерией» непосредственно по современной технологии 1С:ДиректБанк.

В свою очередь облачный сервис «1С:БизнесСтарт» компании «1С» предназначается для эффективного ведения бухгалтерского учета фирм из сегмента микро, малого, среднего бизнеса (ООО и ИП) на всех режимах осуществляемого налогообложения – Патент, УСН, ЕНВД, ОСНО. Также он позволяет рассчитывать налоги, взносы, зарплату, формировать отчетность, сдавать ее через глобальную Сеть, управлять товарами/финансами, создавать отчёты для правильного анализа бизнеса.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:34

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