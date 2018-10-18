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Анжелика Варум опубликовала грустный лирический стих в Instagram

Певица Анжелика Варум в своем Instagram-аккаунте опубликовала грустный лирический стих о любви. Фанаты уверены, что брак певицы находится на грани.

Анжелика Варум опубликовала грустный лирический стих в Instagram


В этом стихотворении артистка размышляет о том, как человек, забывая о себе, готов на все ради любимого. По словам Анжелики Варум, отношения иногда могут быть очень сложными, а также способны приносить одновременно счастье и боль. Свой пост певица сопроводила снимком, на котором запечатлен осенний разодранный лист. Поклонники считают, что звезда сравнивала его со своим разбитым сердцем. Публикация знаменитости за тринадцать часов собрала более 30 тысяч лайков и свыше 510 комментариев. Стихотворение произвело очень сильное впечатление на фолловеров исполнительницы песен. Многие сказали, что размышления Анжелики Варум им знакомы, потому что как раз подобное происходит в их жизни. Некоторые предложили артистке написать к стиху музыку. Они считают, что получилась бы хорошая лирическая песня. При этом нашлись и те поклонники, которые всерьез обеспокоились душевным состоянием своей любимицы.

Анжелика Варум опубликовала грустный лирический стих в Instagram


Стоит отметить, что в последнее время начали появляться слухи, что брак Анжелика Варум и Леонида Агутина переживает тяжелые времена. Супругу певицы приписывают роман с участницей телешоу "Голос" - Элиной Чагой. Но 50-летний артист заявляет, что его любовью всей жизни является законная жена.



 
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Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:32

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